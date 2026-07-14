世界盃2026｜平和基金加強支援 籲「睇波唔賭波」 戒賭過來人分享重生故事

隨著2026世界盃正在舉行，由民政及青年事務局管理的平和基金加強宣傳「睇波唔賭波 一世無坎坷」的信息，並聯同獲資助的戒賭輔導及治療中心加強服務，呼籲市民以健康理性的態度欣賞賽事，遠離賭博禍害。如受賭博問題困擾，可及早尋求專業協助，重拾健康人生。

平和基金一直透過舉辦不同公眾教育活動，以及資助非政府組織和學校推行預防教育工作，提升社會大眾特別是年輕人對賭博禍害的認識，減低賭博問題對個人、家庭及社會的影響。

民政及青年事務局副秘書長黃昕然表示，政府於2003年成立平和基金，並由民政及青年事務局負責管理。基金多年來透過資助不同機構舉辦公眾教育項目，幫助市民，尤其是年輕一代，了解賭博可能帶來的影響及風險，希望透過持續教育及預防工作，減輕賭博禍害對社會的影響。

收手還有機會

曾經深陷賭博泥沼的Sam（化名）分享，最初接觸賭博時投注金額並不大，但隨著時間過去，賭注愈來愈高。他透露，曾經一場足球賽下注數千元，最高紀錄更曾在單場球賽下注達5萬港元。「當時基本上一有錢就拿去下注，債務愈滾愈大，整個生活都被賭博控制。」Sam說，長期沉迷賭博除了為他帶來沉重債務壓力，也令他與家人的關係每況愈下。轉捩點來自一次偶然參加戒賭中心分享會，當日一名成功戒賭人士分享「收手還有機會」的故事，令他深受觸動。其後，他開始接受中心輔導，在社工及輔導員陪伴下逐步戒除賭癮，重新建立正常生活。

專業輔導助重建生活

明愛展晴中心高級督導主任伍淑萍指，賭博失調人士普遍存在「追賭」行為，總認為能夠透過下一次下注挽回損失，即使不斷輸錢亦難以停止。她表示，賭博失調者往往會出現強烈賭博衝動，感到「不賭不自在」，嚴重影響個人生活及家庭關係。因應世界盃期間博彩活動增加，展晴中心特別延長有關賭博問題的查詢服務時間，方便有需要人士求助。東華三院平和坊主任黃慶恩表示，中心提供一站式專業戒賭輔導服務，協助受賭博問題困擾人士及其家人，並按個別需要轉介至合適社會服務，提供全面支援。

多元支援服務協助戒賭人士重拾人生

現時平和基金資助四間戒賭輔導及治療中心，包括：

東華三院平和坊

明愛展晴中心

錫安社會服務處勗勵軒輔導中心

香港路德會社會服務處路德會青亮中心

此外，平和基金亦資助線上賭博輔導服務平台「Smart i-Change」，為賭博失調人士及其家人提供網上輔導、治療及支援服務，讓求助人士可隨時隨地尋求協助。

平和基金再次呼籲市民，在欣賞世界盃精彩賽事之餘，切勿以賭博增添刺激感，應建立健康正面的生活態度，實踐「睇波唔賭波 一世無坎坷」。如有需要，可致電平和基金戒賭熱線 183 4633 尋求協助，或瀏覽線上賭博輔導服務平台 Smart i-Change。