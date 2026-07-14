TIMA國際音樂大賞2026丨8月啟德主場館開騷 門票明公開發售 主辦方設限購冀更多歌迷順利入場
更新時間：22:15 2026-07-14 HKT
發佈時間：22:15 2026-07-14 HKT
發佈時間：22:15 2026-07-14 HKT
「2026 TIMA 國際音樂大賞」將於2026年8月22日及23日在啟德體育園啟德主場館（Kai Tak Stadium）舉行為期兩天的音樂盛宴。啟德體育園今日（14日）在社交平台發帖，提醒市民明日將會公開發售「TIMA」門票，主辦方將會在正式售票日起釋放全部可售票名額，並同時設限購安排，希望令更多歌迷有機會透過官方渠道順利購票。
今年的「2026 TIMA 國際音樂大賞」不僅是一場頒獎典禮，更是一場跨越國界的音樂文化交流盛會，超豪華的演出陣容多達34組，當中見到有陳偉霆、張天賦（MC）、Charlie Puth、Super Junior（SJ）、少女時代的太妍（泰妍）、IVE、aespa、BABYMONSTER等，雲集多組頂尖的K-POP藝人、華語實力唱將及國際巨星。
📅 《2026 TIMA國際音樂大賞》演出詳情
準備好一起見證「TIMA 國際音樂大賞」的盛大音樂演出，以下為演出日子詳情：
|項目
|詳情
|活動名稱
|2026 TIMA 國際音樂大賞
|演出日期
|2026年8月22日(星期六) 及 8月23日(星期日)
|演出時間
|下午5時開始
|演出地點
|啟德主場館 (Kai Tak Stadium)
|門票票價
|HK$ 2,399 / 2,199 / 1,899 / 1,699 / 1,499 / 1,199 / 899
|主辦單位
|騰訊音樂娛樂集團（TME）
🎤 出席歌手組合名單
|8月22日 (星期六)
|閃耀篇章 (Spark Chapter)
|82MAJOR、奔赴少年 CIIU、Daniel Seavey、KiiiKiii、NexT1DE、NOWZ
|星光篇章 (Starlight Chapter)
|ALLDAY PROJECT、ALPHA DRIVE ONE、Hearts2Hearts、TAEYONG（李泰容）、YEONJUN（崔然竣）
|極光篇章 (Aurora Chapter)
|aespa、BABYMONSTER、MC 張天賦、RIIZE、SUPER JUNIOR、TOMORROW X TOGETHER
|8月23日 (星期日)
|閃耀篇章 (Spark Chapter)
|KickFlip、MODYSSEY、NEXZ、UNCHILD
|星光篇章 (Starlight Chapter)
|AND2BLE、EVAN、MEOVV、NMIXX、NuNew 林景雲、PLAVE、威神V（WayV）
|極光篇章 (Aurora Chapter)
|Charlie Puth（特別嘉賓）、陳偉霆、IVE、NCT WISH、Stray Kids、TAEYEON（太妍）
🎟️ 購票時間表
門票將分兩階段發售，樂迷務必把握機會，請鎖定以下購票日期及平台。
重要購票日期：
- 優先購票： 7月13日（星期一）上午10時正開始
- 公開發售： 7月15日（星期三）下午1時正開始
購票平台及方式：
- 優先訂票平台： QQ 音樂、酷狗音樂、酷我音樂、JOOX 、Klook (名額有限，售完即止)。
- 公開發售平台： HK Ticketing 快達票
- 網上購票： HK Ticketing 快達票
- 電話購票： (852) 3128 8288 （僅適用於購買輪椅門票）
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