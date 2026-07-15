花墟重建︱半世紀花店撐「2.0試業空間」 讚門口有位擺花易吸客 料人流增一半

新建信鮮花自上世紀70年代起扎根旺角花墟，早年以鮮花批發為主，其後逐步轉型零售，見證花墟半個世紀的變遷。10多年前接手家族生意的第二代負責人陳建衡指，隨着港人消費模式改變，加上網購普及，花墟人流和生意下跌6成至7成，支持花墟重建以求新求變。

陳建衡稱，其店舖位處花墟道較末端的位置，遠離洗衣街及港鐵站，人流較少，「人流主要集中在花墟道前半部分，過了園藝街，已經少了7、8成客」，加上近年街客減少，經營壓力日增。

除了流失客源外，樓宇老化問題亦令他感困擾。陳建衡指，店舖天花板漏水、石屎剝落情況嚴重，即使維修後問題仍反覆出現，認為有重建需要。他支持市建局推動花墟更新，希望可改善經營環境，並有意參加為受重建影響商戶而設的過渡及回遷安排。他坦言，得悉市建局提供相關方案後，對前景感到較為踏實，「唔使四圍搵舖，可以等試業空間落成後直接搬入去。」

顧問團隊助開網店

對於市建局推出的「花墟2.0試業空間」，陳建衡抱有相當期待。他指出，試業空間位於花墟核心地段，較現時店舖更靠近主路，預計人流可增一半。另一方面，市建局將在試業空間舉辦不同類型的活動，並加入餐飲元素，他認為有助進一步吸引不同類型的顧客。他又指，鮮花零售十分依賴展示效果，「好多顧客都係先喺門口望吓，有位擺花自然容易吸引客人入店」，故他非常認同試業空間店舖外預留展示空間供花店陳列鮮花的設計。

而在參與社區營造顧問舉辦活動期間，他開始思考傳統花店以外的經營出路，萌生開設網店的念頭，希望透過線上業務接觸更多客源。在顧問團隊的協助下，他早前成功開設網店，目前正處於試運階段，踏出為業務開拓新市場的第一步。

展望未來，陳建衡相信待日後重建項目落成，花墟整體環境有所改善，將可吸引更多市民及旅客到訪。他期望花墟能藉今次更新計劃重現活力，在保留傳統特色之餘，拓展出新的發展空間。

花店轉型免淘汰 東主冀花墟更多元

花墟店主郭蘭豐26年前在區內開設盆栽店，其後逐步拓展茶藝及陶藝等業務。他接受《星島》訪問時直言，在網購大趨勢下，若花墟繼續依賴傳統鮮花及盆栽買賣，並維持單一經營模式，市場只會不斷萎縮，最終被淘汰。

郭蘭豐指，不少顧客到實體花店只看不買，看到心儀鮮花會用手機拍照，再到網上搜尋同款花卉，因為「網上價錢往往更平」。他認為單靠賣花已難與網店競爭，花墟必須求變，尋找新出路。

他早於十多年前，已開始逐步轉型，除了售賣盆栽外，亦引入茶葉銷售及品茶活動等業務，以茶藝配合花藝作雙線發展。他覺得花墟未來不應再局限於花卉買賣，而是以「花」為核心主題，結合茶藝、咖啡、藝術及園藝等元素，推動跨界協作的多元發展，吸引市民和旅客停留更長時間，帶動區內消費。

另外，郭蘭豐認為花墟目前面對的問題，不僅在於經營模式，硬件配套亦是硬傷。他指出，不少市民到花墟，正是希望近距離欣賞和接觸花卉，但現時區內行人路及車路狹窄，花店擺放鮮花及盆栽的空間有限，大大影響顧客的體驗；另一方面，區內泊車位及上落貨空間不足，無論市民駕車前來購物，抑或商戶日常運貨，均頗為不便。

他希望重建可為花墟提供更有利的營商環境，並藉着這個契機，將花墟由傳統花卉市場，逐步發展成結合綠化、文化及生活體驗的「城中綠洲」，成為市民及旅客的新聚腳點，令花墟未來可更蓬勃發展。

記者：趙克平

攝影：劉駿軒