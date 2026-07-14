港燈「綠色能源夢成真」十周年 中學組誕雙冠軍 優勝隊伍8月赴滬浙考察

港燈「綠色能源夢成真」比賽首次移師香港科學園進行總決賽，由創新科技及工業局副局長張曼莉及港燈董事總經理鄭祖瀛主禮。賽事吸引多支隊伍以AI及創科理念參賽，中學組由拔萃女書院及嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學奪得雙冠軍，大專組由專業教育學院（沙田）奪魁，得獎學生8月將赴上海及浙江考察，了解國家最新電力與綠色科技發展。

鄭祖瀛致辭時指出，比賽由以往推廣綠色能源發展至近年運用AI解決環保問題，充分反映比賽與時並進。張曼莉亦讚揚參賽作品具前瞻性，展現年輕一代靈活的減碳思維。

港燈「綠得開心計劃」旗下的環保教育項目「綠色能源夢成真」比賽，十年間已成就超過160個「綠色能源夢」。本屆總決賽首度移師香港科學園進行，中學及大專院校的8支晉級隊伍同場競技，展示如何利用人工智能（AI）及創新科技實踐綠色低碳生活。

經過激烈角逐，中學組由拔萃女書院的水幕隔熱窗「『沁』太軟」及嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學的「AI 智惜食」廚餘減少系統共同奪得雙冠軍。大專組冠軍則由香港專業教育學院（沙田）的「空調冷凝水回收 – 綠色工程循環系統」獲得。

為拓寬同學視野，港燈將於8月組織「綠夢成真」交流團，帶領得獎隊伍及10位年度最傑出「綠得開心大使」，前往上海及浙江一帶實地考察國家電網及最新綠色能源建設，親身體驗國家的科技發展與文化底蘊。

活動期間亦同步舉行公眾展覽，由市民選出「我至 Like 綠夢」大獎，得主分別為可譽中學、新生命教育協會平安福音中學及香港專業教育學院（沙田）。同場舉辦的 STEAM 及 AI 親子工作坊吸引約2,000人次參與。家長與子女一同製作太陽能車，並利用 AI 工具推廣聯合國可持續發展目標，體驗綠色科技的樂趣。

另外，港燈「綠得開心計劃」今年培訓近百位「綠得開心大使」，把節能、可持續發展和人工智能（AI）元素融入環保教育。其中10位本年度獲選最傑出的「綠得開心大使」，除獲頒獎座和獎學金外，亦將隨團參加「綠夢成真」交流團。