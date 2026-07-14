外賣員工傷索償9個月未批 工會倡按月發放補償 參照《僱員補償條例》計算

政府正研究為數碼平台工作者建立工傷保障制度，包括外賣平台從業員。香港食物送遞員職工會及香港運輸物流業工會聯會表示，現時平台提供的工傷保險保障不足，不僅賠償金額偏低，審批時間亦過長，期望修例時能參照《僱員補償條例》，改善工傷補償計算方法，並按月向受傷外賣員發放補償。

以一個月及一年平均收入計算

外賣員Raj分享指，早前送餐期間與私家車發生交通意外，導致背部受傷，需要休養一個月。香港食物送遞員職工會主席韋新遠表示，平台現時按受傷前七天收入的75%計算賠償，並以五星期為上限。由於Raj受傷前一星期接單較少，最終僅獲約3,000元賠償，遠低於其平時約3萬元的月收入。

香港運輸物流業工會聯會主席儲漢松指出，《僱員補償條例》下的工傷病假補償，會按僱員正常收入及工傷期間收入差額的五分之四計算。他建議外賣員工傷補償參考相同原則，並以過去一個月及一年於所有平台的平均收入作計算基礎，取較高者作補償標準，以更準確反映實際收入水平。

香港運輸物流業工會聯會主席儲漢松，以及多名曾經歷工傷事故的外賣員今日接受傳媒訪問，分享現行制度下的困難與訴求。

外賣員「手停口停」 倡按月發補償

外賣員Ali則表示，他去年5月工作期間因交通意外受傷，需休養數月，並於同年11月向保險公司提交所有文件。保險公司原稱需時一至三個月處理，但至今已九個月仍未批出任何賠償。韋新遠認為，不少外賣員是家庭經濟支柱，工傷期間「手停口停」，補償應按月發放，而非等待所有程序完成後才一次過支付。

兼職外賣員楊先生亦有類似經歷。他去年8月冒雨送餐時跌倒，導致右手拇指骨折，今年3月獲發約2,700元賠償。他表示，手指至今未完全康復，更影響正職工作表現，認為按接單量計算賠償並不公平，希望未來制度與《僱員補償條例》看齊。

認為外賣員多平台接單可分攤賠償

對於修例建議規定外賣員在同時開啟多個平台接單時受傷，由相關平台共同分擔賠償責任，韋新遠表示支持。他指出，不少外賣員同時服務不同平台，由各平台共同承擔責任屬合理安排。此外，工會亦認為平台應主動向保險公司通報工傷個案，而非僅由外賣員自行處理索償程序。

工會期望政府藉今次修例完善平台工作者保障制度，建立與傳統僱員接軌的工傷補償機制，確保外賣員因工受傷後可獲得合理及及時的支援。

記者、攝影：周育瑩