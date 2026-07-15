DSE放榜2026．持續更新︱保良局羅氏基金中學、沙田崇真中學首誕狀元 保良局董玉娣中學首有女狀元

【DSE放榜2026/香港中學文憑試/狀元】2026年香港中學文憑試（DSE）今日（15日）放榜，考評局已公布，本屆文憑試共誕生14男10女，共24名狀元，再創歷屆新高，當中有6男5女，共11名「超級狀元」（即6 科5**、公民科達標，以及數學延伸部分獲得5**）。另有15,973名日校考生達到「332A22」成績，佔總數43,534名日校考生的36.8%，符合八大院校一般最低收生要求。《星島頭條》直擊2026DSE放榜全過程！

【07:18】據了解，將軍澳區的保良局羅氏基金中學、沙田崇真中學，首次有狀元誕生；保良局董玉娣中學連續兩年有狀元，亦是該校首誕女狀元。

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