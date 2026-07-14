宏福苑收購︱已簽約業主分享喜悅 期待一下步揀樓 何永賢：解說專隊盡全力釋疑解難

宏福苑長遠居住安排的推展步伐不斷向前，房屋局局長何永賢今日（14日）在社交平台發布最新影片，交代宏福苑收購計劃的最新進展。截至7月10日，「收購宏福苑業權有限公司」已成功與超過550位宏福苑業主簽署正式買賣協議。

何永賢在帖文指，不少早前已簽署「接受收購建議信件」的業主，近期已陸續簽妥正式買賣協議，標誌著收購進程邁出重要一步。當局在早前舉辦的睇樓團中，亦接觸到已順利簽約的業主鄺氏夫婦。

鄺氏夫婦大讚社工不辭勞苦：過程相當暖心

鄺氏夫婦在分享感受時坦言，進行樓宇買賣時最擔心的便是遇到詐騙陷阱。然而，在此次收購過程中，憑藉東華三院提供的「法律配對服務」，以及特區政府「解說專隊」的從旁支援，大大增加了他們的信心。

此外，鄺氏夫婦亦特別感謝「一戶一社工」計劃的協助，大讚社工熱心且不辭勞苦，甚至幫忙搬運物品，令整個過程相當暖心。他們形容，完成簽署正式買賣協議後終於可以「少樣嘢擔心」；當被問及下一個目標時，鄺太面帶笑容地表示期待接下來「揀樓」環節。

何永賢表示，鄺氏夫婦的喜悅也鼓勵着「解說專隊」繼續努力，盡力幫助業主釋疑解難。當局也會繼續攜手各界努力支援，將香港社會的暖意化作前行的動力。

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