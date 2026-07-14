申訴公署轉型「主動型機構」 去年調解逾千宗申訴 全年投訴料達6840宗創新高

申訴專員公署今日（14日）到立法會交代最新工作詳情，申訴專員陳積志透露公署正逐步轉型為具前瞻視野與制度改革功能的「主動型機構」。過去一年，公署成功調解1,145宗申訴，佔已跟進個案7成；本年度首三個月接獲投訴達1,710宗，全年料創新高達6,840宗，印證市民對公署的高度信任。

公署會提交建議 落實「一個政府」理念

針對處理複雜民生個案時常遇上跨部門溝通問題，選委界陳凱欣指，在市民眼中「只有一個政府」，詢問未來能否走多一步加強協調，明確設立較高層次的跨部門恆常協調機制。陳積志坦言，許多公務員有心做事但欠缺主動牽頭人，令部分問題拖延，公署會考慮提交建議，落實「一個政府」的理念。

此外，陳凱欣亦關注公署主動調查結束後的跟進機制，陳積志強調公署設有嚴格的監察機制，部門必須每隔數月提交進度報告，而較大規模的主動調查建議平均只需十至十一個月便能落實。

公署不干預高層次政策

九龍西梁文廣關注市民求助時，往往被政府部門的行政指引「卡住」，舉例指曾有一位祖母因法例無法取得孫兒的撫養權，令她十年間也無法達至公屋指引要求，申訴無門。他詢問公署如何處理這些因行政指引而衍生的小眾個案，以及如何鼓勵這類市民向公署求助。

陳積志指，公署並不干預由行政會議或立法會決定的高層次政策，但針對行政安排及指引是否合理，正正是公署的核心工作。他指，早前對醫管局借出輪椅或拐杖的安排進行全面調查，發現舊有指引要求歸還物資時，必須出示收據才能退回按金。此舉對容易遺失單據的老人苛刻，公署成功促使醫管局修改指引，故呼籲地區議員多向街坊宣傳公署的求助途徑。

基層住屋困境是會議的另一核心焦點。民建聯九龍東張培剛指，現行公屋調遷機制將最擠迫住戶排在最前，令居住密度介乎每人5.5至7平方米的合資格租戶長期未能揀樓。他舉例指，有4人家庭蝸居於24平方米的單位，苦候十年仍未能成功調遷，建議署方檢視排序安排或放寬標準。陳積志指，公屋課題一直屬主動調查行動的重點系列，並分享公署正聯同相關部門，積極協助基層家庭。

醫委會例子證間接監管機制奏效

選委界簡慧敏詢問，已停運的九廣鐵路公司仍在受監察機構名單，而港鐵公司卻未被納入，促請署方關注近期港鐵監察問題。陳積志解釋，港鐵前身地下鐵路公司曾屬公署調查範圍，但私有化後才將其剔除。

不過他表示，公署能透過監管港鐵的運輸及物流局、運輸署等政府部門作間接監察，因此港鐵服務的投訴，公署仍能有效處理。他以香港醫務委員會為例，雖然該會不在直屬監察106機構的名單內，但公署早前透過調查提供秘書處服務的衞生署，成功促成21項改善建議，證明間接監管機制同樣奏效。

記者：陳耀霆