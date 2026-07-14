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兼職「麥當勞姐姐」到餐廳「掌舵人」 見證員工成長最滿足

社會
更新時間：15:29 2026-07-14 HKT
發佈時間：15:29 2026-07-14 HKT

麥當勞不僅是許多年輕人的職涯起點，更讓人才展翅高飛。第4屆《管理發展專業文憑（資歷架構第5級）》（QF5）畢業禮上周五舉行，今屆畢業生阿Yu自15歲起加入麥當勞，由負責籌辦生日會的兼職「麥當勞姐姐」（顧客服務團隊）起步，歷經12年磨練，今年3月正式成為麥當勞上水名都廣場餐廳總經理，如今更致力發掘璞玉，助力新一代潛力員工發展。

麥當勞是阿Yu的第一份工作，本來只為在暑假時打發時間，因表現出眾獲上司賞識，短短3年已升任經理，更邀請她協助籌備新舖開業並訓練團隊，從此踏出舒適圈。阿Yu坦言，成為餐廳總經理後，需統籌全店大小事務，「也要帶領同事向目標前進」。阿Yu更定下新目標，期望未來能挑戰管理規模更大的餐廳。

阿Yu的職涯躍升，得益於香港麥當勞有如「職場商學院」的培訓體系，透過修讀QF5課程，讓她學習人員、產品及場地管理等知識，協助她理解每項決策背後的邏輯。她指，「一邊上課學習一邊上班實戰，兩者相輔相成，讓我作出每項管理決策時更有信心和安全感。」前線工作常見的突發狀況，更訓練她處變不驚的解難能力。

麥當勞建立了一套清晰的晉升階梯，並賦予每個餐廳總經理「薪火相傳」的使命。這種文化如今在阿Yu身上延續，作為相對年輕的「掌舵人」，她棄用高壓說教，改以平輩般的溝通建立信任，致力發掘具潛質的人才。對阿Yu而言，管理餐廳最大的滿足感並非業績，「最深刻是看見親自訓練的組員，由對未來沒方向的年輕人，蛻變成願意承擔的新世代領袖。」

 

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