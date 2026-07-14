麥當勞QF5文憑等同學士學位資歷 餐廳為課室 實戰作教材

香港麥當勞致力為不同背景的人才鋪路，開拓多元的專業發展階梯，讓他們在新世代找到另類出路。其《管理發展專業文憑（資歷架構第5級）》（QF5）獲政府資歷架構認可，資歷級別等同學士學位，更由公司全額資助員工「帶薪」修讀，開創飲食業界先河，讓員工在理論課堂以外，以餐廳為課室，以實戰為教材，在「職場商學院」中發光發亮。

香港麥當勞招聘的員工來自不同背景，即使起點不同，只要把握機會，人人皆有機會邁向成功。QF5不僅提升學員的管理與領導能力，更為餐飲從業者開拓發展空間。課程為期30個月，內容圍繞餐廳管理專業，包括業務管理、人力資源、餐廳管理、部門領導、顧客服務、生產品管及值班管理等七大核心單元。課程設計與香港麥當勞的職涯發展階梯緊密連繫，由見習經理起步，逐步銜接至餐廳總經理崗位，每一個晉升階段均配合相應課堂、實務訓練及考核評估，讓員工在拾級而上的過程中，循序漸進掌握管理知識、營運技巧及領導能力，為晉身餐廳管理人員奠下穩固基礎。

每個單元均設有考核作評估，以確保員工在修讀該課程後能達到專業水平。

以DSE畢業生為例，現在加入麥當勞成為見習經理，月薪由17,500港元起，更享彈性5天工作周，最快30個月可晉升為餐廳總經理，同步取得等同學士學位的專業資歷。