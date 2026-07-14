麥當勞管理發展專業文憑 4年近290餐廳總經理獲學士學位同等資歷 創「職場商學院」培育餐飲管理人才

作為全球快餐巨頭的麥當勞，不僅為顧客提供美食，更為員工開拓更寬廣的道路，是他們職涯上的「伯樂」。香港麥當勞為餐廳管理組員工開辦的《管理發展專業文憑（資歷架構第5級）》（QF5）猶如「職場商學院」，該課程於2023年獲香港政府資歷架構認可，成為全港飲食業首個達資歷架構第5級、學士學位同等資歷的企業培訓課程，短短4年間已成功將近290名餐廳總經理培育成餐飲管理人才。第4屆畢業典禮上周五（10日）圓滿舉行，一眾應屆畢業生戴上四方帽，一同麥麥成就理想。

一眾餐廳總經理完成取得《管理發展專業文憑（資歷架構第5級）》，取得學士學位同等資歷。

第4屆畢業典禮上周五舉行。

為慶祝一眾畢業生完成課程並通過考核，麥當勞特別舉辦畢業典禮，由香港麥當勞行政總裁黎韋詩及香港資歷架構秘書處總經理黎英偉共同頒發證書，對畢業生的專業和努力予以肯定。黎韋詩表示，麥當勞作為全港最大年輕人僱主之一，一直貫徹「機會盡在麥當勞」的人才理念，「相信每一位同事只要有適當嘅培訓、機會同支持，都可以發掘潛能、建立自信，逐步開展屬於自己嘅事業方向」。

分題理論結合實戰培育獨當一面管理人才

黎韋詩讚揚每位畢業生都是「真正獨當一面的專業管理人才」，同時兼顧工作、家庭與進修並不容易。她直言：「你們用行動打破大眾對餐飲業的固有印象，證明只要願意學習、勇於挑戰，無論起步點在哪裡，都可以開創屬於自己的成功道路。」

香港麥當勞行政總裁黎韋詩（左）與資歷架構秘書處總經理黎英偉（右）共同頒發證書予畢業生代表Edison（中）。

麥當勞透過系統化培訓與完善晉升機制，讓不同背景、學歷的員工皆有機會發揮所長。今屆畢業生代表Edison，透過公司培訓與自身努力，由McCafé咖啡調配師起步逐步晉升至上環信德中心餐廳總經理，印證在麥當勞的無限可能。Edison在致辭時表示，從首日加入麥當勞到今日正式畢業，「一路走來，麥當勞單止教我如何做好每件事，更教懂我如何做一位領袖，帶領團隊、解決問題。」

首屆畢業生、機場禁區餐廳總經理Rita（中）向一眾「師弟妹」分享心得。

他坦言，課程極具實用價值，回想當初晉升為餐廳總經理時，「一開始便要應付整間餐廳的工作」，因此倍感壓力；然而課堂所傳授的溝通、領導、解難及壓力管理等技能，均令他更好裝備自己承擔重任。他深信，未來仍有許多挑戰，但只要保持初心、堅持做好每件事，每一步都將走得更穩健，穫取更多成果。