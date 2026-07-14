「全民AI」普惠計劃正式啟動 助青年化AI為就業技能 孫東：不懂AI者將被懂AI者取代

香港科技園公司今（14日）宣布正式啟動「全民AI」普惠計劃，目標惠及超過20,000名人才，透過進階課堂、應用比賽、實習與職業博覽等活動，幫助大學生、青年研究員及專業人士將人工智能知識轉化為就業能力。創新科技及工業局局長孫東表示，政府的工作重點是大力培育青年創科人才，堅信AI不會取代人類，但不懂AI的人，很有可能會被懂AI的人取代，呼籲年輕人好好裝備自己。

計劃從三大維度推進

孫東今日主持計劃啟動禮時指出，政府一方面積極普及AI，另一重點是大力培育青年人才，會通過「點面結合」方式推進計劃。「面」是透過社交媒體讓更多市民認識AI，「點」則是今次啟動的「全民AI」普惠計劃。該計劃從三個維度着手，包括基礎普及、專業轉化及實務提升。他補充，今日科學園的啟動禮正是從「專業轉化」維度出發，協助大學生、青年科研人員及專業人士將AI知識轉化為實務應用與就業能力；其餘兩個範疇將分別由數碼港及香港生產力促進局於稍後啟動。

談及AI對就業市場的影響，孫東認為，計劃能全面提升本地年輕人的AI專業素養，以應對未來就業市場的挑戰。他坦言，AI發展勢頭迅猛，勢必對全球就業格局帶來衝擊，「我堅信AI不會取代人類，但不懂AI的人，很有可能會被懂AI的人取代。」他再次呼籲年輕一代抓緊進修機會。

加速發展與有效監管並行

針對AI衍生的倫理議題，孫東表示，政府在全力推動AI發展的同時，一直高度重視治理工作。他舉例，近年已陸續推出《政府人工智能道德框架》及《生成式人工智能應用指引》等，為業界提供具體指引。目前政府已成立專班，檢視現行法律體系中的漏洞，並積極籌劃建立更專業的法律框架，以規管未來AI的發展。他強調，香港的立場與國家一致——既要加速發展，亦要「管得住、管得好、用得好」。

此外孫東指出，無論是河套香港園區、新田科技城，還是沙嶺國際數據園區，AI產業均屬未來發展的重要元素。以河套園區為例，首兩座大樓已吸引逾90家企業進駐，當中超過四成與AI相關；沙嶺國際數據園區正加緊建設全港最先進的算力基礎設施，預計明年起陸續投入使用，屆時可提供18萬PFLOPS的算力，相信AI會是未來科研和產業的發展主旋律。

比賽提升AI應用素養

計劃包含多個學界活動，包括「全港大專生機械人大賽」、「Hong Kong Techathon+」、大灣區與海外考察等。被問及部分活動已舉辦多年會否加入新元素，科技園首席人才總監王秀麗回應稱，今屆「全港大專生機械人大賽」雖沿用傳統賽事框架，但已注入AI應用元素，內容與過往AI尚未普及的年代截然不同。她指出，現時提倡「產業AI化」，相關比賽有助參賽者提升AI應用素養。

「全民AI」普惠計劃透過舉辦AI大師班、工作坊及講座，提供逾5,000個學習名額，協助人才考取業界認可的專業資歷，全面提升AI素養。王秀麗補充，名額沒有特定門檻，歡迎不同背景人士參加。

科技園公司主席鍾郝儀致辭時表示，旗下實習計劃反應熱烈，今年共收到逾萬份申請，最終錄取超過500名來自海內外頂尖學府的學生，包括清華大學及史丹福大學等。她強調，科技園將持續連繫學術界、產業界與初創企業，為人才提供行業曝光、職涯發展及創業機會。

記者：周育瑩

攝影：蘇正謙

