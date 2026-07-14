快樂學童調查揭三成學童長期不快樂 初中生壓力大 親子溝通不足成主因

香港婦聯今日(14日)召開2026快樂家庭及學童調查發布會，結果顯示學童整體快樂比例維持平穩，但超過三成學童長期陷於負面情緒，當中以初中生情緒困擾最為嚴重。調查亦反映了親子溝通不足、各階段學業壓力、校園心理支援短缺等問題，其中減少標準化考試更是學童連續三年最大訴求。

成功訪問近2000人 47%學童間中感到快樂

今年是香港婦聯第十次按年進行「快樂家庭」及「快樂學童」專題研究；調查於4月28日至5月31日進行，對象為有18歲以下子女的家長及就讀小學或中學的學童，最終共回收有效問卷2,103份，合計訪問了887個18嵗以上居民和1216個18歲以下的香港學童，研究生態環境對港人快樂程度的影響。

香港婦聯社會政策研究委員會副主席陳純純表示，調查顯示，47%學童間中感到快樂。

香港婦聯社會政策研究委員會副主席陳純純表示，調查顯示，47%學童間中感到快樂，19%長期開心，合計34%大部分時間或從未感受快樂；當中情緒低落學童內，初中生佔38%，為各學段最高。陳純純指初中生同時面對青春期身心轉變與課業難度急升，壓力常被家長誤判為正常青春期反應，有需要建立家校聯合的早期情緒識別及干預機制。她補充各學段各有壓力，近半高小生憂慮升中適應，社交焦慮持續上升；七成初中生難應付課業，26%長期承受家長過高期望；高中生則多為升學就業前路迷茫。

社會政策研究委員會副召集人兼秘書長馬淑燕分析親子溝通對學童情緒的影響。

與家人傾談不足半小時 不快樂比率達42%

社會政策研究委員會副召集人兼秘書長馬淑燕分析親子溝通對學童情緒的影響，每日與家人傾談不足半小時的學童，不快樂比率高達42%，僅28%學童每日親子交流逾一小時。學童情緒低落時，逾五成依靠上網打機紓壓，願意向家人或專業輔導人員傾訴者甚少。校園心理支援方面，近半學童認為相關資源不足，52%學童盼減少標準化考試，該訴求連續三年排行第一。

香港婦聯副主席、社會政策研究委員會召集人歐陽寶珍。

家庭快樂指數較去年溫和回升

香港婦聯副主席、社會政策研究委員會召集人歐陽寶珍最後作總結，今年家庭快樂指數58.6%，較去年57.6 %溫和回升，反映經濟環境略見改善，惟低收入家庭仍面對生活開支及育兒資源短缺等結構性壓力。而10年追蹤數據證實家庭幸福感直接影響學童心理狀態，她提出推行彈性工時、擴大兒童照顧券、改革考試評核、增設中學職業體驗、育兒家庭優先配屋等建議，呼籲政府、學校、社區多方合作支援家庭及學童。

實習記者、攝影：張頌恩