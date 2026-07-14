醫療助理涉病房非禮女同事 事主供稱為病人量血壓時感臀部被手掌掃一下

35歲男醫療助理涉嫌於今年初，在律敦治醫院的病房內摸女同事臀部。他否認猥褻侵犯罪，今於東區裁判法院開審。女事主指為病人量血壓時感覺臀部被人掃一下，回頭便見被告在身後。事主直言床與床之間狹窄，但作為正常成年人理應不會「夾硬攝入去」，她不同意會發生不小心的碰撞。

女事主：感覺臀部遭溫熱手掌掃一下

被告黃智恆，被控於2026年1月29日，在香港灣仔皇后大道東266號律敦治醫院某病房內猥褻侵犯X。承認事實指，女事主X及被告於2025年分別入職律敦治醫院，X任職登記護士而被告是病人服務助理。兩人於案發當日在涉案病房內工作。

女事主X於屏風後作供，指與被告不相熟，她僅認得被告。X憶述當日返早更，早上6時45分到達醫院上班，而被告是通宵更。X到案發病房為其中41號病床的病人量血壓，期間突然感覺臀部被人從左至右「掃咗一下」，歷時約一秒。X立即轉頭，見到被告在身後，並正離開41號床與鄰床之間的走廊。

X形容二人距離僅約5厘米，她感覺觸碰臀部的是有溫度的手掌，她明言無同意被告的觸碰。X接受盤問時表示，遭被告觸碰臀部後感到「好驚」，她站在兩床之間約半分鐘，之後再繼續工作，她無將事件告知他人。

X同意通宵更同事在下班前需要熄滅病床的床頭燈，但不同意在觸碰發生的當下，被告正在熄床頭燈。她指在進入病格時，她自行打開天花板上的燈，她見到病格內8張床的床頭燈皆熄滅。

正常成年人不會「夾硬攝」過兩床間狹窄走廊

X否認在案發時間曾與被告對話或交接，她強調二人職級不同，她只需要與通宵更的護士交接工作。X指因41號病床的病人需用監察儀器，故她不能在床尾進行量血壓的程序。

辯方指出X曾在事發前告知被告，她花五千多元買機票去北海道，及問被告價格。X否認，又表示她與被告僅有工作上的交流，她甚至無被告的聯絡方式或社交媒體。辯方又質疑，X在警方口供中曾表示被「微暖的物體」觸碰，後補充是手掌和手指。X解釋她無目擊到被告的手掌，但根據當刻的感覺相信是手掌。

辯方另指，案發於兩張病床中間闊約1米的走廊，X同意兩人一同站在該處是狹窄，但不同意會發生「唔小心嘅碰撞」。她直言被告僅比她胖，不算身形龐大。X認為正常成年人不會「夾硬攝入去」狹窄的空間，會有意識避開這些碰撞。她不同意到41號病床量血壓時，被告已在兩張病床中間；她亦否認在床尾俯身，被告離開兩張病床中間時，二人的臀部互碰。

案件編號：ESCC641/2026

法庭記者：雷璟怡