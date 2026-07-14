大埔宏福苑大火丨總承建商宏業建築工程遭呈請清盤 9.23開庭

去年11月26日大埔宏福苑大火造成168人死亡，79人受傷，大維修總承建商宏業建築工程有限公司、2名董事54歲侯華建及52歲何建業等9名被告被控5項誤殺罪。宏業與永順（香港）工程有限公司分別擔任屯門怡樂花園大維修工程的大判及二判，去年被指拖欠工人薪金，昨一同遭債權人陳艷入稟高等法院呈請清盤。根據司法機構網頁顯示，案件已排期於9月23日處理。

宏福苑大維修工程顧問鴻毅建築師有限公司被控5項誤殺罪、3項串謀詐騙罪及4項逃稅罪，上月底遭債權人唐耀國入稟呈請清盤。根據司法機構網頁顯示，案件已排期於9月16日處理。

鴻毅董事40歲黃俠然、宏業董事54歲侯華建及52歲何建業、鴻毅44歲註冊檢驗人員吳躍、60歲洪國偉、41歲鍾素芬、33歲李敏、兩間工程公司鴻毅建築師有限公司和宏業建築工程有限公司，合共9名被告被控串謀詐騙、洗黑錢、企圖妨礙司法公正等20罪。其中黃俠然、何建業、吳躍、鴻毅及宏業共5名被告被控5項誤殺罪。5項控罪內容按尋獲168名死者的大廈分類，包括宏昌閣81人、宏泰閣82人、宏新閣及宏道閣各2人，以及宏盛閣1人。

案件編號：HCCW531,532/2026

法庭記者：陳子豪