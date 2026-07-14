鼓勵綜緩戶就業｜議員指計劃方向正面 倡「容錯率」引入彈性 加強就業配對

為鼓勵具工作能力的綜援人士持續就業，自力更生，政府宣布將於今年10月1日推出由關愛基金資助的「綜合社會保障援助住戶過渡在職家庭津貼試驗計劃」，為期3年。立法會議員鄧家彪及植潔玲認為，計劃方向正面，有助基層市民自力更生，惟呼籲當局在工時要求及審批「容錯率」上引入更多彈性，並加強針對單親家庭的就業配對與託管配套。

新計劃旨在鼓勵綜援戶重投勞動市場。若綜援戶於今年10月1日或之後離開綜援網，並成功過渡至「在職家庭津貼計劃」（新領職津月份為2026年10月至2029年9月），將可分三期獲得合共45,000元的獎勵金。鄧家彪今早（14日）在港台節目表示，計劃能給予基層市民更多選擇，令他們感到「社會幫到我，但係我又可以搣甩個綜援標籤」，其實香港打工仔女具有強烈的自力更生精神，是很「硬淨」，並非如負面講法般「個個依賴綜援，或者係唔想做」。

促加強精準就業配對

針對坊間憂慮職津工時要求過高，一般高達144至192小時，鄧家彪認為單親家庭最易受惠，其門檻較為寬鬆。只要與15歲以下兒童同住的單親人士，每月工作36小時已符合基本津貼資格，達72小時更可獲最高津貼，配合獎勵金具備一定吸引力。

他建議政府除了提供金錢誘因，必須輔以實際支援。他期望勞工處能為需要照顧子女的婦女進行精準的就業配對，例如配對工時較適合湊仔時間的酒店房務工作，並配合已推行多年的課後託管服務，方能有效協助她們真正脫離綜援網。

基層多打散工冀優化措施

在同一節目上，植潔玲認為計劃的方向正面，但細節上可再優化，特別是「容錯率」略嫌不足，有點虎頭蛇尾。她指出，現時領取失業或低收入綜援的人士，重投勞動市場時往往只能從事散工或合約制工作，加上轉工時容易出現工作「空窗期」，導致就業不穩定。

目前計劃要求在連續12個月內最少有10個月領取職津才符合獎勵資格。植潔玲認為此條件對基層而言相對嚴苛，建議政府引入更多人性化彈性，如給予轉工「空窗期」一至兩個月的寬限期，在審批時接納求職證明，避免受惠者因短暫的空窗期而喪失獎勵資格。

對於計劃的整體吸引力，植潔玲補充，4.5萬元獎勵金對於單身或小家庭具備一定推動力，但若攤分至四人或以上的家庭，平均每人每月的資助額僅數百元，吸引力可能會大打折扣。

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