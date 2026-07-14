DSE放榜2026 ‧ 直播︱15973考生獲基本大學入學要求 佔日校考生36.8%

DSE放榜2026︱2026年香港中學文憑試（DSE）7月15日放榜。考評局今日（14日）召開記者會，講解本年成績概況。

考評局秘書長魏向東表示，2026文憑試有5.8萬考生報考，較去年增5.4%，自修生報考人數有近1.4萬人，較去年增幅有19.5%。內地應考考場有3個，試卷會運到本港，按同一標準評級。今年1萬5千973名考獲「332A33」或以上成績，符合入大學要求，佔36.8%。

考評局表示，數學科有41%及15%取得4級及5級，今年有62.5%取得3級或以上成績，乙類設有59個科目，當中有91%的科次評為達標或以上，6個丙類其他語言科目，有836科次，日語考生人數最多，其次為韓語有73人。



考評局稱，答卷數量有70萬分，聘用逾4000人負責評卷，甲類科目採用網上評卷。評級方面，考評局有嚴謹評級程序，結合專家判斷評級。

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