新皇崗口岸︱《皇崗口岸港方口岸區》條例刊憲 7月31日生效 正式開通日期由兩地商定

新皇崗口岸「一地兩檢」本地立法方案有定案。政府今（14日）刊憲《皇崗口岸港方口岸區》條例，以落實中央的相關授權，為在重建後的皇崗口岸實施「一地兩檢」安排提供法律基礎。《條例草案》將於7月15日提交立法會進行首讀及二讀。

港方口岸區7月31日零時起啓用

全國人大常委會上月底表決通過《關於授權香港特區對皇崗口岸港方口岸區及相關延伸區實施管轄的決定》後，國務院於7月8日就啓用皇崗口岸港方口岸區及相關延伸區（港方口岸區）有關事項作出批覆，確定港方口岸區的具體坐標和面積，並同意港方口岸區由2026年7月31日零時起啓用並依照香港特別行政區法律實施管轄，正式開通日期由粵港兩地政府商定。為確保中央的授權得以落實，特區政府有責任於7月31日前完成相關的本地立法工作。

《條例草案》的主要內容包括：



（一）宣布位於中國內地皇崗口岸的某些地域為港方口岸區；

（二）使香港法律適用於港方口岸區，並就香港法院在這方面的司法管轄權訂定條文；

（三）擴闊某些權利及義務的地域界限至包括港方口岸區；及

（四）制訂條文，以輔助解釋某些日後的文件和法院命令。

為配合港方口岸區的實際運作需要，政府亦需就港方口岸區作為禁區的管理、指定羈留設施、交通及運輸管理的配套安排，以及提供公共流動無線電通訊服務等事宜，制定多項附屬法例。

相關新聞：

新皇崗口岸｜內部面貌曝光工程臨近「收尾」 過關大堂光猛似機場︱多圖

新皇崗口岸正式開通日期適時公布

政府發言人表示，皇崗口岸重建項目是特區政府積極融入國家發展大局的重點項目之一，重建後的皇崗口岸位於深圳市福田區，定位為港深之間最重要的24小時客運陸路口岸。

目前皇崗口岸聯檢大樓的主體工程已基本完成，港深兩地承建商正同步進行大樓內部的工程及安裝所需設施，盡早通過《條例草案》以設立港方口岸區，將創造有利條件，讓特區政府與深方開展全面準備工作，包括聯合進行一系列系統測試、試運和應急演練，確保各項設施及運作安排穩妥周全、口岸運作準備就緒。

政府會全力配合立法會審議《條例草案》，爭取早日完成本地立法工作，並會繼續與廣東省人民政府及深圳市人民政府緊密合作，全速推進口岸向公眾開通前的各項準備工作。待粵港雙方完成準備工作並敲定皇崗口岸正式開通日期後，會適時向公眾公布，為市民締造更高效、便捷的通關體驗。

新皇崗口岸｜過關時間30分鐘大減至5分鐘 保安局：世一速度

保安局在社交平台表示，新皇崗口岸將採用「一地兩檢」及「合作查驗、一次放行」模式，過關時間由30分鐘大減至5分鐘，每日更可以處理20萬人次。保安局團隊正全力推動本地立法，為口岸早日向公眾開通做好準備 ，令市民盡快享受這個「世一速度」。

保安局又指，落實皇崗口岸「一地兩檢」是民心所向，亦係港深合作的新里程碑，希望大眾全力支持立法工作，齊齊迎接「5分鐘過關」新時代。

近日有內媒走入新皇崗口岸聯檢大樓內部，發現大批工人正在趕工「收尾」，這個預計每日客流量達20萬人次的新口岸，在「合作查驗，一次放行」的模式下，旅客通關時間可由30分鐘壓縮至5分鐘，且未來或會引入「人臉+虹膜」等智能過關技術。