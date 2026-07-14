每日雜誌｜發展飛機拆解中心 航空業「升呢」增值 業界倡加速培訓人才 成立權威部件認證平台
發佈時間：08:00 2026-07-14 HKT
本港銳意發展成為亞洲首個「飛機部件處理及交易中心」，一間法國航空服務公司已於本港成立相關培訓中心。有航空學者指，本港機場客運及貨運量位居世界前列，開拓部件拆解及交易業務能將「機場流量」化為「產業增值」。經濟學者亦指，本港健全的金融體系和法律制度，可為業界提供融資服務，吸引外國公司落戶香港，發展為航空資產服務中心。有資深機師建議，加快培訓專業認證人才，並成立權威的二手部件認證及資訊平台。業界亦提到土地及人手痛點，促訂立清晰產業發展路線圖，按步就班實現目標。
去年9月《施政報告》提到引入歐洲航空服務公司落戶香港，今年《財政預算案》更確立本港成為亞洲首個飛機部件處理及交易中心的目標。10個月來，該法國航空服務公司與香港國際航空學院合辦「香港航空工程培訓中心」，推出飛機工程課程。近日又傳出該公司購入多架舊飛機，擬在本港拆卸。
資深機師Albert指，該法國航空服務公司屬世界飛機拆解行業龍頭，在港設立業務，反映看好本港前景。「機隊回收協會」（AFRA）亦預測，全球每年平均有逾1000架飛機退役。近年亞洲的航空服務增長快速，惟區內達75%租賃飛機於退役後，仍需花費巨款及時間運往歐洲及美國拆解，極不划算。
他稱，若有退役飛機或航空公司選擇在本港拆解飛機，而本港又能提供國際認可「持續適航管理組織」（CAMO）認證，讓經認證部件進入全球「二手可用零件市場」（USM）銷售，正好填補亞洲區缺口。
建立航空資產服務新產業
香港理工大學航空管理及金融工商管理學士課程主任蔣昌敏亦指，本港優勢在本身國際航空樞紐地位。去年本港機場客運量達6100萬人次，貨運量亦達507萬公噸，加上本港近年積極拓展中東、中亞及非洲航權，機管局亦推動飛機部件處理及交易業務，帶來助力。
航空業指，每架退役飛機有90%的部件及材料，可供回收及重用於其他飛機，形成高增值二手市場。蔣昌敏指，本港定位絕非低端「拆飛機」或「回收零件」，而是在拆解後將有價值的部件轉化成可重新租賃，甚至轉售的高端航空資產，「將『機場流量』轉化為『產業增值』」。
本港飛機維修水平屬世界前列，過去亦曾拆解飛機。資深飛機維修技工陳先生指，去年10月一架阿聯酋航空貨運營運的貨機，於本港機場降落時衝出跑道滑入海中，該貨機其後於本港拆解。過去亦有結業航空公司的機隊於本港拆解。
陳續稱，新冠疫情及國際政局混亂，飛機引擎等重要部件供應短缺，致商用飛機延遲付運。現時不同二手飛機部件有價有市，當中引擎、航空儀錶及起落架等，經維修及通過適航檢測便可於二手市場交易，且十分「搶手」。
融資貸款助吸外企落戶
蔣昌敏又指，本港若能結合飛機部件認證、融資、保險理賠和二手交易發展，便能連結國際航空樞紐及國際金融中心兩大優勢，把傳統航空客運和貨運，延伸到航空金融和航空資產管理的新產業。
理大物流及航運學系講師曾浩德指，香港的目標是拓展高增值產業鏈，但先決條件是在本港建立拆解、認證、回收及交易業務的人才庫。他指，宜引入國際標準培訓及認證體系，並由具專業資格的海外人士擔任導師，以助建立本地師資，長遠自行培訓學員。
資深飛機維修技工陳先生亦指，本港航空業界擁有相關認證人才，包括可從航行數據判斷部件性能，並為經維修的高價值零件進行估值，惟現時人數不多，若本港發展為部件處理及交易中心，持續的人才培訓勢在必行。
港府早前透過《2024年稅務（修訂）（飛機租賃稅務寬減）條例》，優化飛機租賃稅務優惠，促進飛機引擎部件租賃，與飛機拆解及部件回收業務產生協同效應。飛機部件交易涉及龐大金額，樹仁大學經濟及金融學系系主任李樹甘指，本港健全的金融及法律制度，能為業界提供穩健融資貸款，有助吸引海外公司落戶香港。
及早部署搶佔亞洲缺口
航運交通界立法會議員林銘鋒亦指，飛機部件價值高昂，其處理和交易涉及保險、貿易結算及法律服務，本港於相關行業的領先地位有利發展。本港位處亞洲中心點，作為自由港的清關便利及高效物流，他認為有助將二手部件盡快付運海外。
資深機師Albert補充，在飛機部件交易中，掌握不同部件及航行公司需求的「情報」至關重要，惟此方面的人才及「情報網」需時培訓及建立。他又建議由政府主導，聯合民航處、機管局及航空維修站，成立提供全球權威認證的飛機部件認證平台，強化本港於業界的地位。
處理飛機部件需要大量土地作拆卸及倉存，亦須長期吸納年輕人入行，蔣昌敏指這兩方面屬本港痛點。本港發展為亞洲首個「飛機部件處理及交易中心」尚屬起步階段，他建議政府訂立清晰產業路線圖，訂明未來3至5年的發展方向，如推動飛機拆解和部件回收業務，以及建立航材認證標準及交易平台的次序。他又稱，日後完成重要交易後，當局可作重點推廣，以建立香港於業界的地位。
Albert亦指，空中巴士現於四川成都建立內地首個一站式飛機服務中心，提供飛機回收等服務。他稱其定位與本港「飛機部件處理及交易中心」近似，雖本港布局以亞洲為重點，但亦宜及早部署及實現，才能搶佔先機。
「工字能出頭」 成立專業學院吸年輕人入行
學者建議當局加強培訓飛機工程維修、部件認證和估值等專業人員，並成立相關專業學院，簡化專業試程序，以吸引年輕人加入。
樹仁大學經濟及金融學系系主任李樹甘指，部分港人仍抱「工字不出頭」或「學徒沒有出頭天，藍領是辛苦工作」的概念。他指，在德國和英國，飛機維修人員及相關部件認證和估值工作均屬專業，絕非「學徒」，建議當局趁行業剛開展，成立提供飛機部件維修及認證培訓的大學或專業學院，確立專業地位，讓年輕人列為求職考量。
減少專業試次數提供誘因
不同專業均設嚴謹考核機制，飛機部件維修及認證培訓亦然，但他指若考取時間漫長，恐欠吸引力致學員流失。他建議減少專業試次數，或於完成每階段專業試給予獎勵，提供誘因。
理大航空管理及金融工商管理學士課程主任蔣昌敏亦建議，當局制訂清晰事業發展路線圖。飛機維修及部件工作涉及專門知識，他指初入行時薪酬不高，加上輪班工作，若能讓年輕人及早看到晉升及事業發展前景，始能留住人才。
發展初期恐人手不足，他指當局可適量引入有經驗的人手，收「止血」之效，惟從中長期發展，則必須「造血」培養本地梯隊，始能長遠解決人手問題，帶動行業健康發展。
學者倡維修國產機業務納長遠策略
有學者亦建議在推動本港成為亞洲首個「飛機部件處理及交易中心」時，宜把國產飛機納入長遠發展策略。
現時國產飛機C919已投入來往香港的商業航班服務，港府亦爭取本港成為國產飛機於內地以外的商業航班基地。理大航空管理及金融工商管理學士課程主任蔣昌敏指，現時已有40名本港維修人員具備為C919飛機維修的專業資格。
早前，內地與港澳亦擴展維修和培訓機構、維修人員執照等互認安排。蔣昌敏稱，這意味未來本港飛機維修業務不止於服務歐美型號的飛機，亦可以拓展至國產飛機，料可在國產飛機國際化中扮演維修、認證、培訓等重要角色。
記者：關英傑