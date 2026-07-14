每日雜誌｜發展飛機拆解中心 航空業「升呢」增值 業界倡加速培訓人才 成立權威部件認證平台

本港銳意發展成為亞洲首個「飛機部件處理及交易中心」，一間法國航空服務公司已於本港成立相關培訓中心。有航空學者指，本港機場客運及貨運量位居世界前列，開拓部件拆解及交易業務能將「機場流量」化為「產業增值」。經濟學者亦指，本港健全的金融體系和法律制度，可為業界提供融資服務，吸引外國公司落戶香港，發展為航空資產服務中心。有資深機師建議，加快培訓專業認證人才，並成立權威的二手部件認證及資訊平台。業界亦提到土地及人手痛點，促訂立清晰產業發展路線圖，按步就班實現目標。

去年香港國際機場的客運量及貨運量均錄得增長。

去年9月《施政報告》提到引入歐洲航空服務公司落戶香港，今年《財政預算案》更確立本港成為亞洲首個飛機部件處理及交易中心的目標。10個月來，該法國航空服務公司與香港國際航空學院合辦「香港航空工程培訓中心」，推出飛機工程課程。近日又傳出該公司購入多架舊飛機，擬在本港拆卸。

去年底，特首李家超出席香港國際航空學院與法國航空服務公司合辦航空工程培訓中心的啟用禮。

資深機師Albert指，該法國航空服務公司屬世界飛機拆解行業龍頭，在港設立業務，反映看好本港前景。「機隊回收協會」（AFRA）亦預測，全球每年平均有逾1000架飛機退役。近年亞洲的航空服務增長快速，惟區內達75%租賃飛機於退役後，仍需花費巨款及時間運往歐洲及美國拆解，極不划算。

他稱，若有退役飛機或航空公司選擇在本港拆解飛機，而本港又能提供國際認可「持續適航管理組織」（CAMO）認證，讓經認證部件進入全球「二手可用零件市場」（USM）銷售，正好填補亞洲區缺口。

引擎在飛機部件中價值最高。

建立航空資產服務新產業

香港理工大學航空管理及金融工商管理學士課程主任蔣昌敏亦指，本港優勢在本身國際航空樞紐地位。去年本港機場客運量達6100萬人次，貨運量亦達507萬公噸，加上本港近年積極拓展中東、中亞及非洲航權，機管局亦推動飛機部件處理及交易業務，帶來助力。

航空業指，每架退役飛機有90%的部件及材料，可供回收及重用於其他飛機，形成高增值二手市場。蔣昌敏指，本港定位絕非低端「拆飛機」或「回收零件」，而是在拆解後將有價值的部件轉化成可重新租賃，甚至轉售的高端航空資產，「將『機場流量』轉化為『產業增值』」。

本港飛機維修水平屬世界前列，過去亦曾拆解飛機。資深飛機維修技工陳先生指，去年10月一架阿聯酋航空貨運營運的貨機，於本港機場降落時衝出跑道滑入海中，該貨機其後於本港拆解。過去亦有結業航空公司的機隊於本港拆解。

去年10月，一架阿聯酋航空貨運營運的貨機在香港國際機場降落時衝出跑道及滑落海中。

陳續稱，新冠疫情及國際政局混亂，飛機引擎等重要部件供應短缺，致商用飛機延遲付運。現時不同二手飛機部件有價有市，當中引擎、航空儀錶及起落架等，經維修及通過適航檢測便可於二手市場交易，且十分「搶手」。

融資貸款助吸外企落戶

蔣昌敏又指，本港若能結合飛機部件認證、融資、保險理賠和二手交易發展，便能連結國際航空樞紐及國際金融中心兩大優勢，把傳統航空客運和貨運，延伸到航空金融和航空資產管理的新產業。

理大物流及航運學系講師曾浩德指，香港的目標是拓展高增值產業鏈，但先決條件是在本港建立拆解、認證、回收及交易業務的人才庫。他指，宜引入國際標準培訓及認證體系，並由具專業資格的海外人士擔任導師，以助建立本地師資，長遠自行培訓學員。

資深飛機維修技工陳先生亦指，本港航空業界擁有相關認證人才，包括可從航行數據判斷部件性能，並為經維修的高價值零件進行估值，惟現時人數不多，若本港發展為部件處理及交易中心，持續的人才培訓勢在必行。

港府早前透過《2024年稅務（修訂）（飛機租賃稅務寬減）條例》，優化飛機租賃稅務優惠，促進飛機引擎部件租賃，與飛機拆解及部件回收業務產生協同效應。飛機部件交易涉及龐大金額，樹仁大學經濟及金融學系系主任李樹甘指，本港健全的金融及法律制度，能為業界提供穩健融資貸款，有助吸引海外公司落戶香港。

每架退役飛機有90%部件及材料可供回收和重用。

及早部署搶佔亞洲缺口

航運交通界立法會議員林銘鋒亦指，飛機部件價值高昂，其處理和交易涉及保險、貿易結算及法律服務，本港於相關行業的領先地位有利發展。本港位處亞洲中心點，作為自由港的清關便利及高效物流，他認為有助將二手部件盡快付運海外。

資深機師Albert補充，在飛機部件交易中，掌握不同部件及航行公司需求的「情報」至關重要，惟此方面的人才及「情報網」需時培訓及建立。他又建議由政府主導，聯合民航處、機管局及航空維修站，成立提供全球權威認證的飛機部件認證平台，強化本港於業界的地位。

處理飛機部件需要大量土地作拆卸及倉存，亦須長期吸納年輕人入行，蔣昌敏指這兩方面屬本港痛點。本港發展為亞洲首個「飛機部件處理及交易中心」尚屬起步階段，他建議政府訂立清晰產業路線圖，訂明未來3至5年的發展方向，如推動飛機拆解和部件回收業務，以及建立航材認證標準及交易平台的次序。他又稱，日後完成重要交易後，當局可作重點推廣，以建立香港於業界的地位。

Albert亦指，空中巴士現於四川成都建立內地首個一站式飛機服務中心，提供飛機回收等服務。他稱其定位與本港「飛機部件處理及交易中心」近似，雖本港布局以亞洲為重點，但亦宜及早部署及實現，才能搶佔先機。

「工字能出頭」 成立專業學院吸年輕人入行

學者建議當局加強培訓飛機工程維修、部件認證和估值等專業人員，並成立相關專業學院，簡化專業試程序，以吸引年輕人加入。

樹仁大學經濟及金融學系系主任李樹甘指，部分港人仍抱「工字不出頭」或「學徒沒有出頭天，藍領是辛苦工作」的概念。他指，在德國和英國，飛機維修人員及相關部件認證和估值工作均屬專業，絕非「學徒」，建議當局趁行業剛開展，成立提供飛機部件維修及認證培訓的大學或專業學院，確立專業地位，讓年輕人列為求職考量。

減少專業試次數提供誘因

不同專業均設嚴謹考核機制，飛機部件維修及認證培訓亦然，但他指若考取時間漫長，恐欠吸引力致學員流失。他建議減少專業試次數，或於完成每階段專業試給予獎勵，提供誘因。

理大航空管理及金融工商管理學士課程主任蔣昌敏亦建議，當局制訂清晰事業發展路線圖。飛機維修及部件工作涉及專門知識，他指初入行時薪酬不高，加上輪班工作，若能讓年輕人及早看到晉升及事業發展前景，始能留住人才。

發展初期恐人手不足，他指當局可適量引入有經驗的人手，收「止血」之效，惟從中長期發展，則必須「造血」培養本地梯隊，始能長遠解決人手問題，帶動行業健康發展。

學者倡維修國產機業務納長遠策略

有學者亦建議在推動本港成為亞洲首個「飛機部件處理及交易中心」時，宜把國產飛機納入長遠發展策略。

現時國產飛機C919已投入來往香港的商業航班服務，港府亦爭取本港成為國產飛機於內地以外的商業航班基地。理大航空管理及金融工商管理學士課程主任蔣昌敏指，現時已有40名本港維修人員具備為C919飛機維修的專業資格。

早前，內地與港澳亦擴展維修和培訓機構、維修人員執照等互認安排。蔣昌敏稱，這意味未來本港飛機維修業務不止於服務歐美型號的飛機，亦可以拓展至國產飛機，料可在國產飛機國際化中扮演維修、認證、培訓等重要角色。

記者：關英傑