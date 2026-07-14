天文台：低壓區未來兩三小時本港以南約50公里掠過 未達熱帶氣旋強度 今日稍後風力增強考慮發強烈季候風信號

天文台今早（14日）表示，位於南海北部的低壓區會在未來兩三小時最接近本港，在本港以南約50公里掠過，但結構仍然較為鬆散，其中心附近風力及對流較弱，尚未達到熱帶氣旋強度。受低壓區影響，今早沿岸地區水位較正常稍高，其中鰂魚涌的水位達海圖基準面以上約2.7米，但稍後會逐漸下降。

低壓區未達熱帶氣旋強度 今日稍後風力仍會增強

按照現時預測，該低壓區會在今早向西北移動，大致移向珠江口一帶，受其東側及南側的活躍西南氣流影響，本港今日稍後風勢會逐漸增強，天文台屆時會視乎本地風力變化，考慮發出強烈季候風信號。

同時，該低壓區的雨帶主要集中在其南側，預料大驟雨及狂風雷暴會在今日日間逐漸影響本港，可能需要發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示。受活躍西南氣流影響，明日（7月15日）初時部分地區雨勢較大及離岸仍然間中吹強風。

位於南海北部的低壓區逐漸發展，並在今日靠近廣東沿岸，今明兩日該區會有大驟雨、雷暴及狂風。預料活躍西南氣流會在本週中後期至下週初影響廣東沿岸，該區短暫時間有陽光，亦有驟雨及雷暴。此外，熱帶氣旋巴威會在今日橫過華東至黃海一帶，隨後逐漸演變為溫帶氣旋，而熱帶氣旋海神會在未來一兩日橫過西北太平洋。