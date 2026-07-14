施南生離世｜文體局局長羅淑佩深切哀悼 讚畢生奉獻影視界 為港產片走向國際貢獻良多

香港資深電影製作人施南生周一離世，文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（14日）發表聲明表示深切哀悼，並向施南生的家人致以誠摯慰問，形容她一生奉獻香港影視界，為香港市民留下珍貴的光影回憶。

羅淑佩表示，施南生是香港資深電影製作人，曾於2007年至2015年間獲政府委任為香港電影發展局成員，對促進香港電影業的長遠發展貢獻良多。由施南生製作及出品的電影不勝枚舉，包括深入民心的《倩女幽魂》系列、《黃飛鴻》系列、《黑俠》、《蜀山傳》和《無間道》等。

羅淑佩說：「施南生多年來獲邀擔任各大國際影展的評審委員和評審主席，並屢獲本地和國際殊榮，以表揚其國際視野和出色的市場推廣能力，對推廣港產片至國際影壇作出了重大貢獻。」

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施南生曾於2013年至2019年間獲政府委任為香港旅遊發展局成員。憑藉其在國際影壇的廣泛人脈與專業策劃經驗，為推廣香港旅遊提供寶貴意見。羅淑佩說：「施南生女士為影視界奉獻一生，為香港市民留下寶貴的光影回憶。我們將永遠懷念她對香港影視界的超凡貢獻。」