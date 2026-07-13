大鼠戊肝｜72歲翁中招 居深水埗區並於尖沙咀一帶活動 潛伏期內曾外遊

衞生署衞生防護中心今日（13日）表示，正調查一宗人類感染大鼠戊型肝炎個案，個案涉及一名有長期病患及免疫力弱的72歲男子。他於7月9日因自身疾病到瑪麗醫院覆診時，被發現肝功能異常，其血液樣本經中心的公共衞生化驗服務處化驗後證實對大鼠戊型肝炎呈陽性反應。病人情況一直穩定，沒有出現病徵，亦無需入院。

病人居深水埗區 日常主要在該區及尖沙咀一帶活動

中心的流行病學調查顯示，病人居於深水埗區，日常主要在該區及尖沙咀一帶活動。病人曾於5月底至6月初（潛伏期內）與家人外遊。病人表示未曾直接接觸齧齒動物或鼠隻，亦未有在其住所或活動地點看見鼠隻。中心不排除他在潛伏期內在本地或外遊期間曾經間接接觸受老鼠或其排泄物污染的地方或食物。他的一名家居接觸者（亦是同行人士）目前沒有病徵，正接受醫學監察。中心會繼續調查個案的感染源頭及途徑。

衞生署衞生防護中心正調查一宗人類感染大鼠戊型肝炎個案，屬今年第二宗。資料圖片

雖然現階段未能確定病人的感染地方，中心及食物環境衞生署人員已實地視察病人住所及日常活動範圍的環境衞生情況。調查人員在其所住樓宇的垃圾房、住所周邊街道，以及尖沙咀活動範圍的周邊街道及其曾到訪的食肆發現少量鼠跡。食環署除加強在病人曾到訪地點附近公眾地方的清潔消毒及防治鼠患工作外，亦會根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）第47條發出「消除蟲鼠通知」，要求有關食肆持牌人及樓宇業主立案法團在指定時間內採取適當行動以消除該食肆及樓宇公用部分的蟲鼠問題。中心和食環署會繼續調查和跟進個案。

此個案是今年第二宗大鼠戊型肝炎個案。過去五年（2021至2025），本港每年平均錄得零至兩宗大鼠戊型肝炎個案。