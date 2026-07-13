天星小輪申加價三成 成人平日票價擬由$5增至$6.5 「灣仔—尖沙咀」航線推寵物共乘服務

天星小輪向政府申請加價。據運輸及物流局向立法會提交的文件顯示，天星小輪計劃為尖沙咀至中環和灣仔的航線申請加價，「中環—尖沙咀」及「灣仔—尖沙咀」航線成人平日票價(上層)擬由5元增至6.5元，星期六、日及公眾假期 (上層)票價則由6.5元增至8.5元，增幅約30%。月票由190元加至247元；遊客票（連續四天用以無限次乘搭任何航線）由50元加至65元，加幅同樣約3成。兩條航線每程票價實際增加金額0.8元至2元不等。

天星小輪建議在「灣仔—尖沙咀」航線推出寵物共乘服務

此外，為開拓新客源，天星小輪建議在「灣仔—尖沙咀」航線推出寵物共乘服務，容許乘客在支付船費以外另行購買寵物通行證並符合其他要求（例如須妥善約束有關寵物，包括使用牽引帶或將寵物放於籠／袋內等）的情況下，攜帶寵物乘搭航線。天星小輪就寵物通行證的建議定價為25元。攜帶寵物乘搭「灣仔—尖沙咀」航線的乘客須乘坐船隻下層。

天星小輪申請加價詳情。立法會文件截圖

天星小輪建議在「灣仔—尖沙咀」航線推出寵物共乘服務，增加客源。

天星小輪向政府解釋指，受新冠疫情等因素影響，天星小輪在2018年至2023年6年間虧損合共超過一億元，需透過借貸維持專營航線營運。員工成本、船隻維修保養和碼頭營運開支不斷上升，加上燃料開支，以及債務帶來的利息開支，天星小輪的營辦商預計在未來數年會持續面對沉重的財政壓力而出現虧損。

天星小輪亦提及，隨著船隻維修保養開支增加及各項營運開支上升，即使現時政府已實施多項恆常協助措施，包括承擔碼頭的保養工作、發還碼頭租金和豁免船隻牌照費等，天星小輪的營運成本預期將繼續上升，料服務收入增長有限，而營運成本持續上升，票價須不時調整，以維持財務可行性。

運物局指將按既定政策，在審核包括天星小輪在內的渡輪營辦商的加價申請時，會考慮下列因素渡輪營辦商的財政狀況；渡輪營辦商的營運成本、收入和回報變動預測；渡輪營辦商過去提供渡輪服務的表現；公眾對擬議票價的接受程度；以及渡輪營辦商採取的開源節流措施。

政府在處理天星小輪的加價申請時，會諮詢立法會交通事務委員會及交通諮詢委員會，然後向行政會議提交建議。新收費須通過立法會以「先訂立後審議」的程序確立。