入境處國際協作組支援港人堅強後盾 24小時全天候提供協助 國家領事保護發揮積極作用

踏入暑假，不少港人也會外遊，而特區護照除了便利市民外遊，更是象徵國家時刻保護港人的承諾。入境處國際協作組的「協助在外香港居民小組」，24小時全天候為在外遇事的香港居民提供協助。《星島》日前訪問該小組，成員分享自己處理求助個案時，見證國家領事保護工作如何在海外發揮積極有效的作用，而這份及時與強大的支援，正是港人底氣十足的堅強後盾。

港人身處外地 亦受國家保護

高級入境事務主任（國際協作）王銳靖表示，國際協作組的主要工作包括為在外遇事的港人提供協助、協助保安局處理有關外遊警示的相關工作，同時亦致力為特區護照持有人爭取旅遊便利。他指，截至2026年6月底，共有176個國家或地區給予特區護照持有人免簽證或落地簽證的待遇。

王銳靖指出，小組亦同時負責推廣領事保護及外遊安全，王介紹，領事保護是當中國公民到外地時，如果他的合法權益受到侵害，中國駐當地使領館會根據國際法或國際公約等提供協助，香港居民即使身處外地，背後仍有國家保護。他提到，今年首5個月，小組共接獲約2,180宗求助個案，比去年同期1,390宗大幅上升57%，升幅主要與今年3月中東軍事衝突事件相關，涉及約830宗。至於其餘約1,350宗求助個案，當中接近一半涉及港人在外遺失旅行證件。

「喺外地聽到熟悉嘅廣東話，就會有一種回家嘅安心感覺」

負責處理海外求助個案的入境事務主任（國際協作）顧璜分享道，今年5月小組收到兩名香港居民的家屬求助，指兩人在日本登山時受困，他與另一名同事陪同家屬前往當地，並在中國駐當地總領事館協助下為求助人提供支援。最終，兩人由當地救援隊以直升機尋獲送院救治，一人不幸罹難，而家屬亦在小組人員陪同下完成各項程序後回港。

顧璜猶記得，當時由於天氣關係，當地救援隊的搜救面對很大困難，總領事館接報後亦非常焦急，第一時間派員趕往當地，親自與日本當局協調斡旋，促使當地的救援隊在最早時間出動；當收到來自總領事館的消息確認其中一位港人不幸遇難時，他及同事一方面盡力安撫家屬情緒，另一方面全程陪伴家屬協助處理死者後事，及跟進其他必要手續和文件。

顧璜坦言，自己在工作中陪伴過不少家庭經歷焦慮與期盼，每當看到求助人與家屬無論面對多大的挑戰，內心最渴望的始終是平安返港。這些真實的期望，讓他深刻體會到，能與家人平安相守，是多麼值得珍惜的日常。他指出，求助人在外地遇到突發事情，面對語言不通往往會緊張、不知所措，「但當佢哋打電話過來求助，喺外地聽到熟悉嘅廣東話，就會有一種同回家一樣嘅安心感覺，跟住就會慢慢冷靜番。」

王銳靖亦憶述，自己曾協助處理俗稱「KK園」的東南亞國家求職騙案，小組亦多次派員聯同保安局專責小組前往泰國，跟進及協助求助人回港。當中，求助人因遺失旅行證件，及需處理當地程序後方可離境，小組人員需協調中國駐當地使領館辦理緊急證件，並透過使領館與當地有關當局保持密切聯繫，讓求助人可以順利離境。他指，每當收到消息有港人獲救，他們都會感到無比振奮。

外遊應購適當旅遊保險

暑假外遊旺季在即，王銳靖呼籲市民前往外地前，應先為其行程做好準備，包括檢查旅行證件有效期、辦妥所需簽證及購買適當的旅遊保險。考慮到有個案中的求助人，因為意外而需接受緊急治療，當中牽涉昂貴的醫療及緊急運送費用，他提醒，在此情況下，旅遊保險就能發揮重要的保障作用；而市面上的旅遊保險種類繁多，市民在購買時應仔細審視承保範圍，特別是高風險活動的醫療保障條款。

記者：趙克平

攝影：劉駿軒