退伍軍人病｜39歲男瑪嘉烈醫院感染後亡 化驗揭3個病房和一個深切治療部水樣本桿菌超標

衞生署衞生防護中心今日（13日）公布退伍軍人病個案最新數字，在7月5日至12日期間，中心錄得4宗退伍軍人病個案，包括日前公布的一宗住院期間感染（院內感染）及3宗社區感染的個案。4名病人均為男性，年齡介乎66至89歲，各有長期病患。

瑪嘉烈醫院已徹底消毒受影響病房供水系統

至於院內感染個案方面，中心於6月底公布一宗在瑪嘉烈醫院錄得的院內感染個案，中心公共衞生化驗服務處的化驗結果顯示，在病人入住過的病房消毒前採集的25個水樣本中，三個從腦外科加護病房和一個從深切治療部採集的水樣本對嗜肺性退伍軍人桿菌血清1型呈陽性反應，濃度為每毫升0.1至0.3個菌落形成單位，高於醫院高風險區供水系統的行動水平（即每毫升0.1個或以上菌落形成單位），而病人的呼吸道樣本與上述陽性水樣本屬同一基因序列型的嗜肺性退伍軍人桿菌血清1型。環境樣本方面，15個樣本全部對嗜肺性退伍軍人桿菌血清1型呈陰性反應。瑪嘉烈醫院已為受影響病房的供水系統進行徹底消毒。

瑪嘉烈醫院已徹底消毒受影響病房供水系統。資料圖片

就7月10日公布一宗涉及養和醫院的院內感染個案，病房採集了16個水樣本及環境樣本，正等候化驗結果。

中心已向兩間醫院提供健康及醫學監察建議，會繼續密切監察措施執行情況，並會繼續調查和跟進個案。與病人於同期入住同一樓層或病房的其他病人正接受醫學監察，目前未有發現當中有其他人感染退伍軍人病。

截至7月11日，今年錄得93宗退伍軍人病個案。本港於2025年及2024年分別錄得167及135宗退伍軍人病個案。