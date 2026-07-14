《The Standard》專訪︱歐商會主席讚香港多元優勢難以複製 既是外企進入中國門戶 亦為內企走向國際基地

國際商業環境充滿不確定性，香港歐洲商會主席Johannes Hack接受《The Standard》（英文虎報）專訪時指，香港結合了法律制度可靠、資金自由流通、專業人才及資訊公開透明等不同核心元素，優勢難以複製，「如果香港不存在，你會想要創造它。」而香港除了是歐企進入中國包括粵港澳大灣區的門戶，更是內企走向國際的基地，是全球商業交匯之地。

Johannes Hack在專訪中指，香港擔當「聯繫人」的角色，建基於其英語優勢、資本自由流通、可靠的法律環境、資訊公開透明、優秀的專業教育服務，以及雄厚的商業人才庫，這些要素相輔相成，形成了一套難以複製的營商生態。「無論與甚麼地方相比，香港總會有一個指標脫穎而出……如果香港不存在，你會想要創造它。」

「一國兩制」造就營商友善環境

Hack認為「一國兩制」對香港企業很重要，但歐洲未必能完全理解該制度的含義。他通常會從「一國兩制」的實際成效切入講解：香港不設資本管制，具備營商友善的法律框架，保障資訊流通，在作為中國一部分的同時，亦有異於內地城市的明顯特色。

他指，對於歐洲企業而言，香港的優勢在於金融、服務、財政管理、諮詢工作、區域管理和市場拓展，香港為外國企業提供一個了解內地、大灣區和亞洲的基地，同時也協助內地企業為擴展全球市場做好準備。

他預測，香港將會在內地企業「出海」的道路上扮演重要角色，因為內地公司在進入歐洲市場上仍然非常依賴專業建議，而香港正是提供有關支援的最佳地點。

連接中國 便利交流

Hack續指出，歐洲企業總部與其駐內地的管理人員在分析中國市場時往往出現差異，因為總部對中國的印象可能仍受到較早期的報告、疫情期間的資料或政治新聞影響。香港作為連接中國的門戶，更方便外國人員到訪，他們可以在香港與具有內地經驗的人士交流，從而對中國的情況有更真切的了解，「這正是香港舉足輕重的原因。

歐洲商會旗下有16個國家商會，涵蓋歐盟成員國、英國、瑞士和挪威的商會。Hack表示，歐洲商會的職責是令成員的意見受到關注，並向香港特區政府表達成員共同關注的事項。他指，商會為企業提供了一個集體發聲的平台，對規模較小、往往難以獨立發聲的商會尤為有幫助。

他又指，企業可透過香港測試市場、深入認識中國、更容易進入亞洲市場，並在開放的環境下充滿信心經營，這些就是香港的優勝之處。對於正在考慮進軍亞洲市場的歐洲公司，Hack給予明確簡單的建議︰「來吧。」

另外，歐洲商會亦致力推動歐洲對香港的正面觀感和認知，今年9月更會首次出訪布魯塞爾。

香港歐洲商會主席Johannes Hack認為，香港在法律與金融的高度確定性是投資者信心的基石。

法律金融體系穩定 匯聚各方人才

香港素來是多元交融的社會，香港歐洲商會主席Johannes Hack受訪時表示，香港在法律與金融的高度確定性是投資者信心的基石，加上英語環境、廉潔透明的制度與完善基建，形成獨特的營商優勢。他建議，准許非中國籍香港永久性居民以通行證入境中國內地的措施如能擴展至非永久性居民，可令進出粵港澳大灣區更方便，做到「生活在香港，工作在大灣區」。

Hack提到，香港特區政府設有不同渠道與商界溝通，例如由財政司司長主持的國際商務委員會，以及每年的《施政報告》及《財政預算案》諮詢，為商會提供與官員交流意見的平台。

在香港的眾多優勢中，Hack指出，英語佔有關鍵地位，因它是讓來自不同市場的人士能夠共同合作的語言基礎。司法和金融的確定性也十分重要，「沒有貪腐，法律制度穩定，規管清晰透明、不會隨意更改且容易理解」，這些香港都能百分百提供；再加上資本自由流通、知識產權受保障，以及港元與美元聯繫匯率，亦進一步增強投資者信心。

國際化驅動長遠蓬勃

此外，Hack認為，基礎設施是香港另一大優勢，包括機場、直航航班、港鐵、的士和集中的核心商業區，可令商務旅客在短時間穿梭於不同會議。

大灣區的發展同樣吸引Hack的注意，2024年7月起，非中國籍香港永久性居民可申請《港澳居民來往內地通行證（非中國籍）》，在五年有效期內可多次來往中國內地。Hack建議將有關便利安排擴展至香港非永久性居民，使他們亦能「生活在香港，工作在大灣區」。他又指出，香港在吸納優秀內地人才的同時，亦應保持國際化，因匯集不同人才方會令香港繼續蓬勃。

除了以上種種，Hack亦提到，在他曾生活過的所有地方中，香港在文化、美食、便利程度、人文氛圍，運動和休閒之間，有着最美妙的融合。他喜歡帶訪客到淺水灣、赤柱、荷蘭灣徑及山頂的行山徑等，飽覽維港、離島群山景致，天氣晴朗時甚至可以遠眺深圳。Hack說，這些時刻讓他確信，香港不僅是一個金融中心。在這座城市，環球商貿、日常生活與大自然景致瞬間便能交融相匯。

記者：Marco Lam

攝影：何家豪