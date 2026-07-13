內地男認助電騙黨洗黑錢400萬 判監33個月18日

60歲婦人兩年前接到自稱為一個網購平台職員來電，聲稱婦人參加平台會員計劃需繳交平台費，再謊稱銀行資料有誤要求婦人存入款項至特定銀行戶口以作解封，婦人照做後，對方即失聯。警方調查並拘捕涉案銀行戶口持有人，該名28歲內地男子今日承認4項洗黑錢罪，牽涉犯罪得益近400萬元，判監33個月18日。

4個銀行戶口清洗400萬犯罪得益

警方邊界警區刑事調查隊第三隊案件主管蔡迪龍督察指，被告在案中以4個銀行戶口分別洗黑錢近400萬元，警方為加強以傀儡戶口作洗黑錢用途的阻嚇性，就判刑向法庭申請加重刑罰。法庭審視後，批准加重五分之一刑期，將被告判處監禁33個月零18日。

案情指，2024年3月14日，警方接獲一宗關於電話詐騙報案，一名60歲女子收到騙徒電話，騙徒自稱為某網購平台職員，並指女事主已參加網購平台會員計劃需要繳交平台費。女事主要求取消繳費，騙徒聲稱將電話轉駁往銀行以協助事主取消繳費。隨後，騙徒指事主銀行資料錯誤，要求她將特定金額款項存入指定銀行戶口以作解封。事主信以為真，按照騙徒指示過數後，騙徒即失去聯絡，最終事主無法取回金錢才發現自己受騙。

493人因租借賣戶口洗黑錢遭加刑

財富情報及調查科高級督察申文燕呼籲，市民若租借賣銀行戶口予他人使用，而該戶口被不法分子用以處理贓款，就有機會干犯「洗黑錢」罪行。使用傀儡戶口清洗黑錢的情況嚴重，警方與律政司商討及徵詢意見後，會向適合的案件根據《有組織及嚴重罪行條例》第27條申請加重刑罰。

申文燕稱，由2023年10月到今，已經有493名人士因租借賣戶口，於法庭就洗黑錢罪行被定罪時被加重刑罰。刑期分別增加2個月至18個月不等。

警方重申，洗黑錢是非常嚴重的罪行，最高可被判罰款港幣500萬元及監禁14年。緊記：銀行戶口，唔租，唔借，唔賣!