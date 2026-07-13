宏福苑收購︱網傳政府收購公司將破產 房屋局斥不實：資金充足 已與550業主簽約

房屋局發言人今日（13日）嚴正澄清，網傳由政府成立的「收購宏福苑業權有限公司」為「隨時破產空殼公司」的說法絕非事實。局方強調，收購項目獲得政府全面支持，資金充足，並已與逾550名業主簽署正式買賣合約。當局亦就《承諾與彌償契據》條款及租金補助安排作出詳細解釋，以消除業主疑慮。

不排除別有用心者惡者中傷

房屋局發言人表示，不排除個別人士別有用心，混淆視聽並作出惡意中傷，政府必須予以嚴正澄清。政府強調，該公司由政府成立並提供全面支持，收購所需資金充足，絕不會出現不足。資金來源方面，2026至27年度《財政預算案》已預留40億港元，作為收購A至G七座的公帑投入，另有「大埔宏福苑援助基金」提供約 28億港元。至於宏志閣的總收購成本，估計約為 10億港元，政府亦將於本周五向立法會財務委員會申請額外撥款。

兩伙轉讓手續已完成並發放款項

發言人又指，現時政府正陸續與已經簽署並且交回「接受收購建議信件」的業主簽署正式買賣協議。在確認業主資料無誤後，局方會安排相關業主簽署正式買賣協議，當中包括已被納入長遠方案的宏志閣業主。截至7月10日，該公司已與超過550位宏福苑業主簽署正式買賣協議。政府會盡最大努力，按情況盡快完成轉讓手續，目前其中兩個單位的轉讓手續已經完成，並已向其前業主發放款項。

釐清買賣契據聲明條款

針對個別業主對《買賣協議》附帶的《承諾與彌償契據》的疑問，發言人解釋，該契據的主要目的在於要求業主就其物業在完成交易前的業權狀況，作出具法律效力的聲明及確認。相關確認包括業主為物業的唯一合法及實益擁有人、物業不存在任何第三方權益或佔用權，以及物業並無涉及任何民事訴訟或申索等，這在一般物業買賣中十分常見，用以確保買方在完成交易後可取得清晰且無爭議的業權。就契據中有關彌償的條款而言，如在成交後有任何第三方基於與該物業相關的既有權益或申索而就買家的業權提出法律挑戰，則業主須就買方因此引致的相關損失作出彌償。該條款的適用情況，主要是業主在契據中所作的聲明及確認並非真確或完整，而並非針對任何無關或新產生的爭議。

租金補助與綠表安排維持不變

就租金補助及未能購買新單位的安排，政府於2025年12月底已宣布，由「大埔宏福苑援助基金」向每個宏福苑單位的業主發放每年 15萬港元 的租金補助，補助為期兩年，每半年發放一次，即每次發放75,000港元。個別接受政府收購的業主若最終未有在「特設銷售計劃」購買單位，仍可收取政府的收購金額，在私人市場選擇更適合自己的單位，同時可獲得為期兩年的「綠表資格」（由資金到帳日起計），以在資助房屋二手市場選購未補價的資助出售單位。相關的租金補助會發放至相關收購金額到帳日為止，至於到帳日前獲得的租金補助則 無需退還，惟下一期補助將不會獲發。

如業主對收購事宜有任何查詢或希望獲得協助，可聯絡負責他們個案的「解說專隊」職員，或致電熱線 2129 8133，專隊樂意提供適切的幫助。