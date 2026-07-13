世界盃2026︱蓮香樓搞VIP八人套餐 索價$3888 網民嘲智商稅 負責人咁解釋

為迎接2026年世界盃盛事，老字號茶樓「蓮香樓」上月起於直播賽事，店內設有大型屏幕LED。日前八強挪威激戰英格蘭，逾百球迷凌晨4點排隊入場睇波，不過walk in無位、一樓僅一部小電視等，引起不滿，更有人見狀即走「返屋企叫外賣」。值得一提的是，世界盃由四強開始到決賽，每一場都有電視台免費直播。

二樓VIP專區八人獨立桌 $3888包16款點心

四強賽事將於香港時間星期三（15日）凌晨3點上演，蓮香樓再於社交平台宣布兩場四強賽事推出「世界盃準決賽特選套餐」，一樓單人拼桌席位收費368元，可選4款點心，附送汽水及啤酒各兩罐，包茶芥及加一；擁有LED大屏幕的二樓將劃為「VIP專區」，提供八人獨立桌，索價3,888元，可選16款點心，另配沙薑豬手粒、椒鹽鮮魷拼豆腐、豉油王炒麵以及精選甜品，附送汽水及啤酒各16罐，包茶芥及加一。如需加開座位，每位收費480元。

蓮香樓強調，賽事當日店內座位將由店員統一安排，購買一人套餐顧客須接受拼桌。蓮香樓保留套餐條款以及場地座位安排之最終決定權。名額有限，先到先得，售罄即止，敬請及早預訂，以免久候。

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網民狠批水魚價、食相難看

帖文一出，旋即引起網民反彈，有人直言「好過去搶，戇X仔先幫襯，邊個去我笑邊個」。不少人批評食相難看，價錢太貴，是「智商稅」，亦有人質疑「一樓部電視仲細過屋企嗰部，仲想呃人去？」「畀4舊水去飲茶簡直係智商稅，仲要D嘢食個個都話唔好食」。更有網民斥「離譜D（啲）喎！水魚價$300幾得4籠點心，除返開$90蚊一款點心，仲唔係好食。」

蓮香樓: 明碼實價絕非「掠水」 已售出近半數訂枱

蓮香樓設計及市場推廣部總監向《星島頭條》黃先生表示，推出預售套餐是因為經過日前「Walk in排長龍」事件後的決定，指對上次不少客人未能入場感抱歉，因此決定以預售形式分別推出四強賽事一人和八人套餐。

至於有網民形容價格太貴，黃生強調套餐絕非「掠水」，指四強賽事的時間要通宵營業，同事們需「捱更抵夜開工」。而八人套餐除16籠點心外，亦包括4碟菜式、汽水啤酒每人各兩罐，更已包茶介加一，形容世界盃期間人均400多元屬正常價錢。

黃生坦言，「網民點講控制唔到，接受到價錢嘅就過嚟」，更直言對部分人來說「最好就唔使錢」，強調是明碼實價，反問「世界盃四強落酒吧要幾錢？」他又透露，套餐推出以來一直有人付費預訂，至今已售出近半數訂枱，而推出世界盃直播活動以來，生意額亦增兩成，符合預期。