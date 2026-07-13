休班警認偷拍裙底及企圖搶槍 官斥知法犯法判監20個月4星期

案發時隸屬國安處的39歲男警去年休班時，在尖沙嘴地鐵站的扶手電梯用手機偷拍女途人，遭同袍帶至尖沙嘴警署調查期間情緒失控，企圖搶奪同袍槍械自盡。男警早前承認承認偷拍及企圖無牌管有槍械2罪，暫委法官李志豪今在西九龍裁判法院（暫區域法院）判刑時指，心理報告顯示被告重犯機會偏低至中等，接納偷拍是單一事件，與被告的性格不符，被告亦沒有拍攝到事主的容貌及將相關片段在網上流傳，終判處他監禁20個月4星期。

貪圖刺激偷拍裙底及後更搶槍斷送前程

李官引述求情指，被告在警隊任職約15年，犯案前被調派國安部門，當時國安處剛成立，工作量大，壓力隨之而來，需尋求警隊的心理輔導。被告為了一時刺激偷拍裙底，以為能因此減壓，因為踏上不歸路，親手斷送前程。被告隨後以為一死可以脫離苦海，因而知法犯法地搶槍，被告深感後悔，明白其行為令警隊蒙羞，打擊市民對警隊的信心，希望日後能重新尋回人生步伐。李官另指，儘管被告與妻子育有兩名女兒，惟兩名女兒其實得來不易，妻子多次流產，誕下幼女後長期出血，需多次進出醫院，而被告的岳父亦中風癱瘓，被告的經歷坎坷。辯方亦呈上多份警隊嘉許信，顯示被告工作表現出色。

相信被告一時想歪並無預謀惟仍屬知法犯法

李官判刑時指，接納本案屬單一事件，與被告的性格不符。李官引述心理及精神醫生報告，顯示被告的重犯機會偏低至中等，沒有醫院令的建議。李官直指，本案罪行嚴重，尤其是槍槍之舉罪責更重，被告一時想歪，而出此下策，儘管被告沒有預謀犯案，亦非有意圖傷害同袍及他人，惟被告身為警務人員卻知法犯法。被告在警隊接受過槍械培訓，對使用槍械有認識，而被告搶槍是危險的舉動，有機會造成致命後果。李官另指，接納偷拍是單一事件，沒有拍攝到事主的容貌及將相關片段在網上流傳，終判處他監禁20個月4星期。

承認偷拍及企圖搶槍兩罪

39歲被告高振宗，承認非法拍攝或觀察私密部位及企圖無牌管有槍械2罪。控罪指，他於2025年1月15日，在尖沙咀港鐵站扶手電梯出於觀察或拍攝女子X的私密部位的意圖，為了從女子X的衣服下方，觀察或拍攝其私密部位而操作設備，及為了性目的或不誠實地作出以上所描述的行為，及不理會自己以上所描述的行為是否獲得女子X同意；同日在尖沙咀警署報案室內企圖無牌管有槍械，即一枝左輪手槍。

案件編號：DCCC837/2025

法庭記者：黃巧兒