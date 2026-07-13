DSE放榜2026︱麥當勞《管理發展專業文憑》招生 最快兩年半升餐廳總經理兼獲學士學位 附申請連結

香港麥當勞早於2023年創飲食業先河，開辦《管理發展專業文憑（資歷架構第5級）》，迄今已有近290名餐廳總經理畢業，戴上四方帽，成就理想。第四屆《管理發展專業文憑（資歷架構第5級）》畢業典禮早前於McHappy Office舉行，由香港麥當勞行政總裁黎韋詩及資歷架構秘書處總經理黎英偉共同頒發證書，對各位餐廳總經理的專業和努力予以肯定。

黎韋詩：過去四年培養近290位管理人才

黎韋詩向畢業生致辭時表示，作為全港最大年青人僱主之一，香港麥當勞致力為員工提供培訓和發展機會，讓每個人都能發掘潛能、建立自信，開創屬於自己的事業道路。過去四年，已經有接近290位餐廳總經理透過資歷架構第5級課程順利畢業，獲取與學士學位同等資歷。她指，這不僅見證員工們的努力與成長，更體現香港麥當勞長期投資人才發展的承諾。麥當勞深信，當企業願意投資於人才，便能培育更多具備專業知識、創新思維和領導能力的新一代領袖，為社會創造更大價值。

最快30個月可晉升餐廳總經理

今屆DSE中學文憑試結果將於周三（15日）出爐，有志加入麥當勞成為見習經理(Manager Trainee) 的DSE畢業生，可享彈性五天工作周，最快30個月可晉升為餐廳總經理並獲取資歷架構第5級資歷(等同學士學位)。有興趣加入的應屆DSE畢業生可於此連結申請入職。

麥當勞全額資助課程費用

文憑課程涵蓋七個單元：業務管理、人力資源、餐廳管理、部門領導、顧客服務、生產品管以及值班管理。每個單元均設有考核作評估，以確保員工在修讀該課程後能達到專業水平。課程費用由公司全額資助，員工可一邊上班獲取經驗及工資，一邊進修增值自我。DSE畢業生最快30個月可成為餐廳總經理並獲取與學士學位同等資歷。

放榜日限定優惠 麥麥為DSE考生打氣

DSE文憑試7月15日放榜，麥當勞App將於當日提供「$1 McCafé即磨黑咖啡」及「 $1大可樂」優惠，陪伴全港考生放榜，為同學們麥麥打氣，送上滿滿的支持與鼓勵。

邊工作邊學習 實戰與理論相輔相成

現年27歲、《管理發展專業文憑（資歷架構第5級）》應屆畢業生趙卓瑜 (Yu)今年正式成為上水名都廣場餐廳總經理。Yu 15歲已加入麥當勞兼職，當時屬於顧客服務團隊，主力於周末為小朋友主持生日會，其後獲上司鼓勵，升任經理，更曾協助籌備新店開幕。Yu完成《管理發展專業文憑（資歷架構第5級）》課程後，成為餐廳總經理。

Yu表示，課程可以全面學習到餐廳人員、產品及場地的管理知識，並需通過課堂作業及考試評估學習進度，確保學習成果達到資歷架構第5級的水平。「課程最特別的地方，是可以將課堂所學的餐廳運作及決策思路，直接應用於日常工作上，一邊工作一邊學習，讓實戰與理論兩者相輔相成，這令我日常工作時能夠更冷靜、更自信地決策以及處理突發情況。」

畢業生曾代表麥當勞贏咖啡賽冠軍

另一位《管理發展專業文憑（資歷架構第5級）》課程應屆畢業生吳宇聰(Edison) 同樣於今年獲晉升為信德中心餐廳總經理。他形容自己從不喜歡讀書，亦只有基礎文憑資歷，因此能夠完成《管理發展專業文憑（資歷架構第5級）》課程，並獲得與學士學位同等資歷，「是從來沒有想過的事」。他認為課程除了涵蓋餐廳管理知識外，更能學到課本以外的軟技能(soft skills)，包括溝通、危機及情緒管理，並同時在餐廳實踐所學，真正將餐廳管理落地。

Edison於中五暑假加入麥當勞做兼職，因為覺得McCafé咖啡調配師工作「有型」自薦調任McCafé，漸漸獲晉升為Floor Manager及Trainer，更曾代表公司出戰年度咖啡界盛事Coffee Power Rangers Championship，並成功獲得冠軍殊榮。

他稱自己「鍾意試新嘢」，因此十分享受在產品層出不窮、工作節奏迅速的麥當勞工作。而當餐廳於2024年革新架構，加入新的產品盤存系統專家職位的時候，他成為首批系統專家，他運用課程所學，集中管理8間餐廳的訂貨及盤存。「最印象深刻是2024年，日本大人氣楓糖班戟漢堡系列（McGriddles）於香港首度登場，風頭一時無兩，當時我剛擔任盤存系統專家，在McGriddles開賣前嚴陣以待，確保自己轄下八間餐廳材料供應充足，讓更多顧客能第一時間品嚐到McGriddles的美味。」