房署：公屋人均居住面積14.3平方米 遠高於最低標準 2031/32年度起增建屋面積約一成

房委會今日（13日）舉行公開例會，對於上月有委員提到，希望當局能把握北都機遇，把位於北都的公屋室內人均居住面積標準，由現行不少於7平方米，提升至不少於8.4至10平方米，房屋署署長李佩詩回應指出，事實上，現時公屋租戶實際的室內人均居住面積14.3平方米，遠高於現行最低標準及委員的建議。

李佩詩於今日會上，因應委員於上月周年特別公開會議提出的意見作綜合回應。李佩詩指，房委會計劃於2031/32年度或之後落成的公營房屋項目推行新措施，屆時出租公屋或資助出售單位，室內樓面面積會增加約一成；房委會亦會調整大單位比例，居屋及綠置居會由現時的20%，提升至25%。

居屋單位供應量大增55%

對於有委員關注的青年置業議題，李佩詩提及未來5年，房委會連同房協將提供多達約6萬個資助出售單位，與本屆政府上任時5年期相比，居屋單位供應量比當時預計大幅增加55%，而居屋買家中有一半是40歲以下的申請人。此外，房委會居屋由2025年起，為40歲以下白表青年家庭及一人申請者，額外分派多一個抽籤號碼，增加其中籤機會。

對於有委員建議利用人工智能分析公屋租戶數據，例如門禁出入紀錄，以進一步打擊濫用公屋行為。李佩詩指隨着新修訂《房屋條例》已於今年3月31日生效，嚴重濫用公屋行為已經屬刑事罪行，違例者最高可被罰款50萬，監禁一年。她相信法例會有阻嚇作用，確保珍貴公屋資源會留給真正有需要的市民，當局會繼續探討於打擊濫用公屋工作上，更廣泛採用不同的科技方案。

她亦回應委員提出加快重建屋邨的建議，稱委員會一直於切實可行的情況下，考慮有序重建個別屋邨，並投入了大量資源。 她同意合適的遷徙地點一直以來都是推展更多公屋重建項目的關鍵。 面對未來更多屋邨老化問題，房委會必須要以更突破的策略及思維，去跨越這個難點。

擬年內為重推租置展開調研

有委員提到重推租者置其屋計劃，李佩詩指當局正進行緊籌備工作，預計今年內會展開調研，收集公屋租戶及各界持份者意見，包括目前是否具備條件重推租置計劃，及如果重推租置計劃下的具體安排。

記者：趙克平

攝影：何君健

