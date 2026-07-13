廉署展覽廳重啟周年迎第10萬名訪客 科技打卡兼推暑期咖啡手作活動

廉政公署展覽廳重啟一周年，迎來第10萬名訪客，廉署「一九七四」咖啡廳亦累計錄得逾30萬人次到訪。為配合暑假，展廳與咖啡廳全面升級科技配置與打卡佈置，並於7月16日起推出咖啡手作體驗及全新文創紀念品，期望以豐富互動體驗，向本地市民和旅客推廣誠信與廉潔文化。

廉政公署展覽廳日前迎來第100,000位訪客──羅女士一家。羅女士表示，趁暑假帶同父親及3名子女到訪廉署總部，除了能一嚐「廉署咖啡」，更期望孩子能學習正直誠實的價值觀。羅女士一家獲廉署送贈紀念品套裝，並積極試玩展廳內的遊戲及互動裝置，她認為親身體驗能更深刻了解廉署工作及反貪理念。得知廉署會不時更新展品，羅女士表示日後會一來再來，見證廉政公署與時並進。

為了提升參觀體驗，展廳引入了全新智能語音導覽系統，訪客只需以手機掃描展品上的二維碼，即可收聽粵語、英語或普通話導覽。場內亦增設「深入執行處」資訊站，播放全新短片重現執法細節。

展廳增二維碼導覽與AI照相機

為紀念重啟一周年，展廳特別新設AI照相機，利用AI生成技術為訪客度身訂造專屬反貪造型，並融入各款廉署主題海報，同時設有流行的「深淵鏡」打卡裝置。到訪人士更有機會獲贈期間限定的紀念版訪客證及限量版金屬襟章，送完即止。

咖啡廳推暑期文創活動與全新紀念品

另外，廉署總部的「一九七四」咖啡廳至今已累計錄得逾30萬訪客，暑假期間會特別推出咖啡主題活動。由7月16日（星期四）起，咖啡廳將舉辦文創體驗活動，讓訪客親手製作咖啡豆裝飾畫及主題磁石貼帶回家。暑假期間惠顧咖啡，亦有機會獲贈內含不同金句的期間限定咖啡杯套，送完即止。

廉署預計，暑假期間本地家庭客及旅客均會增加，特意將「廉潔」與「誠信」信息融入咖啡杯套、精美手機掛繩及迷你外賣咖啡杯造型磁石貼等日常小物中，期望訪客在享受體驗的同時，能將廉潔文化帶回家。