每日雜誌‧人物誌｜更年期非洪水猛獸 陳駱靈岫盼打破婦女忌諱

更年期是婦女重要的生命歷程，但無預警出現的身心情緒變化，往往令人措手不及，影響自己及家庭。婦產科專科醫生陳駱靈岫指，更年期並非疾病，但坊間認知有限且有誤解，不少婦女更視為禁忌，羞於啟齒。婦女作為家庭重要成員卻往往備受忽略，她慶幸尚有「暖男」丈夫留意到妻子的變化同來求醫，於治療後重拾家庭溫暖的窩心故事。早前她與兩名女醫生創辦「香港更年期協會」，冀透過研討會及講座喚起關注，深信家人的支持可以陪伴婦女共同渡過難關。

陳駱靈岫認為，更年期是人生階段，婦女不必視為禁忌，為此尷尬。

婦女的一生，由青春期開始經歷月事來潮、身體發育、懷孕產子及更年期，都受到女性荷爾蒙影響。步入更年期，婦女因女性荷爾蒙下降引發身體及心理的不同轉變，然而這些轉變卻如「寂靜的朋友」般悄悄到來，教婦女及家人不懂應對。婦產科專科醫生陳駱靈岫留意到，不少婦女雖已步入更年期，卻從未察覺自己出現相關症狀，情況亟需關注。

她稱，婦女及公眾對更年期普遍抱持兩種態度，一是諱莫如深，另一是事不關己。她強調，更年期是婦女生命中必經歷程，標誌着生育階段結束，踏入人生新里程，大多數婦女於45至55歲經歷更年期，香港婦女經歷更年期的平均年齡為51歲，惟亦有婦女於45歲，甚至40歲前經歷更年期，意味這些身心變化會提早出現。

部分人不懂亦羞於求助

對婦女備受更年期折騰，她深有體會，同時亦關注婦女默默承受更年期出現的身心變化，部分人不懂亦羞於求助，對此她倍感無奈，認為局面需要打破。她估計，這與東方女性「怕尷尬」避而不談，甚至以為「會慢慢好轉」而忽略有關。她說，自己與友人聚會中亦主動討論更年期，盼潛移默化，慢慢打破忌諱。

她又引父親作例子，她曾向父親提及成立更年期協會，以喚起公眾關注的初心。可是，其父聞言即說「不關我事」，轉身離開。她稱，父親的反應反映不少男士認為更年期是妻子或配偶的事，於己無關的心態。她直言，婦女身心變化每每影響自身、事業及家庭，男士不能坐視不理，置身事外。

衞生署署長林文健早前出席「香港更年期協會」開幕禮，與3位創辦人合照。

陳駱靈岫近年參與多個更年期相關的國際會議，與海外專家交流經驗。

多年來，她見證婦女於家人關懷及支持下走出困局，更特別提到兩個「暖男」丈夫的窩心故事。她分享，早前曾有中年夫婦前來求醫，妻子是職業女性，一向工作謹慎，但丈夫發現妻子情緒越來越緊張，外出前反覆檢查門窗，上班時更不停覆核文件害怕出錯，更持續感到潮熱及焦慮。

該婦女懷疑自己患上強逼症，求醫精神科專科醫生獲處方藥物，服藥後焦慮情況紓緩，惟失眠及潮熱感覺依舊，更出現嚴重情緒抑鬱，曾歇斯底里至全身癱軟，坐在街頭痛哭。

「愛妻號」說服求醫 二人和好如初

丈夫一面開解，一面「上網」搜尋資料，從妻子出現潮熱及抑鬱，懷疑是更年期症狀，便去求醫。了解病情後，陳醫生安排女事主驗血，確認其雌激素偏低，推斷正經歷更年期，遂處方雌激素藥物。女事主用藥後，情緒及失眠有所改善，該丈夫亦說，「終於找回原本的妻子。」

另一個案的婦女自20多歲起，已就其他婦科疾病向陳醫生求醫。數年前該婦女步入中年，她找陳醫生進行婦科檢查時透露跟丈夫關係轉差。陳指，該婦女跟丈夫一直恩愛，她提議進行婚姻輔導，但遭斷言拒絕。

一個月後，該婦女由丈夫陪同前來求醫。原來其丈夫亦留意到妻子失眠、常常發忟憎及情緒抑鬱，懷疑伴侶經歷更年期。該男士稱，妻子原本性格溫婉體貼，惟數月前起變得執拗，事事一意孤行。為免刺激妻子，這名「愛妻號」處處忍讓，但對妻子情況暗暗擔心。

他知道更年期症狀可經治療紓緩，最終以「不求醫便離婚」，說服妻子求醫。陳醫生稱，該婦女接受治療後情況迅速好轉，其後兩夫婦接受婚姻輔導，最後和好如初。教她意外的是，她其後收到該男士送贈的一束鮮花，以答謝她引領其妻走出情緒深淵，重獲新生。

這些大團圓結局故事背後有血有淚，婦女及家人亦經歷不同程度的身心傷害，反映婦女踏入更年期絕不止是個人的改變，亦影響配偶及家人。她稱，市面不乏「暖男」丈夫，但希望更多丈夫成為「暖男」，主動關心妻子配偶。本港正邁向超高齡社會，當中女性於長者人口中佔比較多，她認為提高公眾對更年期的認知是當務之急。

丈夫及子女是陳駱靈岫的最大原動力。

丈夫及子女是陳駱靈岫的最大原動力。

創辦更年期協會助公眾了解

偏見、謬誤源於誤解，陳駱靈岫最希望打破婦女視更年期為「洪水猛獸」，避而不談的禁忌。早前她與兩名志同道合的女醫生創辦「香港更年期協會」。她指，協會會走入社區，定期舉辦公眾推廣活動，協會成員亦參加不同海外的更年期研討會，交流向公眾推廣更年期的經驗，以及吸取最新醫療知識。

時代女性要兼顧家庭與事業並不容易，她希望婦女多點愛惜自己，多留意身心變化。於她而言，同為醫生的丈夫及4名子女正是她的最大動力。她亦為自己定下每年學習一樣新事物的承諾。

作為婦產科專科醫生，她陪伴婦女病友經歷不同人生階段，由協助疏理不同婦科疾病，見證婦女找到如意郎君的雀躍，又陪伴婦女經歷由懷孕至分娩的喜悅。她亦希望陪伴支援婦女面對更年期這個人生階段，並深信家人的理解和鼓勵，更可以跟婦女共同渡過更年期的種種變化。

每次「接生」驚歎生命降臨 母嬰平安感動滿滿

陳駱靈岫醫生是4名孩子的母親，亦陪伴不少婦女經歷懷孕及分娩的人生篇章。她形容，分娩是一次奇妙的生命旅程，當「接生」一刻親手抱起寶寶，更驚歎生命降臨是動人奇蹟。

陳駱靈岫經常為孕婦「接生」，見證小生命來臨的生命奇跡。

能夠順產誕下寶寶是不少婦女及其家人的期望，作為婦產科專科醫生，她亦希望婦女免受「開刀」之苦，自然分娩。不過，分娩過程中或多或少存在未知數，她舉例如胎兒健康狀況、分娩過程中母親的宮頸不開等。即使幼嬰順產誕下亦恐有其他變數，如母親產後大量出血等，因此每次「接生」，看到母嬰平安都感動滿滿。

懷胎十月是婦女生命中的重要里程，陳駱靈岫見證不少婦女當上媽媽的喜悅，亦陪伴她們經歷懷孕至分娩的身心變化。她直言，每一個生命都是一個奇蹟，由最初進行超聲波產檢時，看到子宮內長像個黑色小圈的卵泡，於數星期後授精成為胚胎，繼而孕育生命，並胎動分娩，她都跟孕婦並肩同行，一起披荊斬棘，遮風擋雨。

每次「接生」抱起呱呱出生的幼嬰，感受到襁褓中小生命的暖暖體溫，便讚歎生命是動人奇蹟，「原本2厘米的卵泡，轉眼孕育成人由我抱在手中，1年後更會跑跑跳跳。」她祝福寶寶健康成長，迎接奇妙的人生旅程。

記者：關英傑