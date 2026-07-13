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涉持生果刀刺傷男僱主頭部 男菲傭被控傷人還押9.7再訊

社會
更新時間：15:11 2026-07-13 HKT
發佈時間：15:11 2026-07-13 HKT

男菲傭涉嫌於上周五在青衣單位內持生果刀襲擊男僱主，導致男僱主頭部及身體受到7處刀傷。案件今早在西九龍裁判法院首次提堂，男菲傭被控傷人罪，暫毋須答辯，控方申請將案件押後至9月7日，待警方進一步調查，包括檢驗DNA及指紋，獲裁判官陳慧敏批准，被告申請保釋被拒，須還押候訊。據悉，男僱主亦同時聘請了被告的妻子在港工作。

31歲菲律賓藉被告DAGDAG Dionicio Jr. Tambao，被控於2026年7月10日，在香港新界青衣非法及惡意傷害陳鎮中。

案件編號：WKCC3299/2026
法庭記者：黃巧兒

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