從化馬場 世界級「馬王」訓練基地 頂尖先進設施 廣闊清幽環境 

香港賽馬會從化馬場為世界級賽馬訓練基地，不少香港馬王與奪冠名駒皆於此受訓，此處亦為馬會和廣州共同打造的穗港賽馬產業經濟圈其一重心。

從化馬場於2018年啟用，佔地150公頃，擁有四條跑道，可容納逾千匹賽駒同時馴養。另場內設立20個馬匹放草休養區、頂尖訓練設施，內地及香港首條1100米登山訓練跑道及馬匹醫院等配備，完善構建訓練體系，全方位特訓馬匹奪取佳績。

資料顯示，2025至2026年度馬季中，截至6月底，有超過250匹冠軍賽駒出賽前是在從化馬場接受特訓，應屆香港馬王「嘉應高昇」正是其中之一，締造歷史的超級馬王「浪漫勇士」日前亦安排到從化「唞暑」。馬王策騎員及練馬師表示，從化馬場擁有先進訓練和復康設施，廣闊清幽的優越環境，是打造香港馬王的巨大助力。

剛於今季冠軍人馬獎榮膺香港馬王的「嘉應高昇」，於浪琴世界最佳馬匹排名榜高踞首位，這匹香港歷來評分最高、全球頂尖的短途馬王擁有極速的爆發力與超凡的持續穩定性，目前累積20連勝的香港紀錄。

這匹一代神駒之所以能在綠茵場上爆發驚人後勁，其中一個「秘密武器」，乃大部分時間被安排到廣州從化馬場生活及接受訓練。香港賽馬會駐從化馬場策騎員張健威為「嘉應高昇」的策騎員，他直言深深體會從化馬場對馬匹訓練有很大幫助，「因為地方很大、設施很多，空氣清新，而且環境空曠，令馬匹感覺舒服，在從化訓練久了，牠們成績都會有進步，因此很多練馬師都會安排馬匹在從化訓練。」

張健威還透露，「嘉應高昇」很喜歡在從化馬場游泳及在草地上快跳，對其體能和狀態提升幫助很大。他又指「嘉應高昇」在日常訓練時經常接受「水中步行機」特訓，訓練後又會到「放草休養區」，有足夠休息，心情亦得以放鬆，如此雙管齊下，令「嘉應高昇」發揮天分和潛藏實力，變得更成熟強壯。

從化馬場除了設有游泳池及各種水力設施，還有一種結合運動訓練與復健治療的高端設備、專為馬匹設計的「水中步行機」，讓牠們能在水中進行安全、低衝擊的步行運動，透過水的浮力減輕馬匹肢體負擔，同時利用水的阻力增加運動強度，達到保護關節與強化肌肉的雙重效果，有效改善步姿、平衡與心肺功能，促進血液循環、減輕肌肉緊繃與腫脹，加速代謝廢物的排出，有助於縮短恢復期。

逾千米登山訓練跑道

馬匹持續進行水中步行訓練，既能消暑，也能增強核心穩定性及後肢力量，使牠們在賽事中表現更佳。

至於「放草休養區」，場內配備二十個大型放草草場，面積最大一個達一千五百九十平方米，這些放草區專為賽駒提供寧靜環境，讓牠們長時間休養或短期歇息、紓解壓力，加上從化馬場精心打造的馬房，確保賽駒情緒穩定、休養充足，是馬匹恢復狀態的重要設施之一。

「嘉應高昇」的練馬師大衛希斯也形容，由於從化馬場的氛圍環境較為放鬆，讓「嘉應高昇」受訓期間，不但有先進的科技訓練， 亦能在寧靜、寬敞的放草休養區有充足休息，食慾也很好。

從化馬場設有國內及香港首條長達1100米的「登山訓練跑道」，能有效鍛煉馬匹耐力。為提高訓練效果，跑道的上斜度為1.54度。當賽駒在上坡跑道衝刺時，能鍛煉馬匹的後肢推動力及背部肌群，相比平地訓練，登山跑道能大幅減少對馬匹前肢關節的衝擊。不少賽駒在從化接受「登山」特訓幾個月，肺活量與爆發力均有很大轉變。

此外，整個訓練基地設立了一個以賽駒福祉為本的馬匹醫院，以應付賽駒在訓練中出現突發傷患，如骨折、肌肉拉傷或其他病患等，都能在第一時間得到專業的手術或藥物處理。

頂級醫療團隊

該院是內地首間世界級馬匹醫院，配備頂級醫療與復康設施，院內有兩間診療室、一個X光部、配藥房，備有全面支援設施的麻醉及手術室，亦有提供深切治療的馬房。

為妥善照顧馬匹復健，從化馬場設有馬匹康復治療中心，配備如水中跑步機、冷鹽水療設施等，全方位確保賽駒能以最健康、最完美的姿態早日重返賽場，為香港賽駒在國際馬壇屢創佳績提供強大的醫護後盾。

在世界級設施與頂尖醫療團隊加持下，從化馬場這個馬王訓練基地，猶如是打造冠軍名駒的搖籃。根據馬會最新數據顯示，2025至2026年度馬季中，截至6月底，有超過250匹冠軍賽駒，在出賽前於從化馬場接受特訓。本年度馬季的冠軍人馬獎頒獎典禮剛於7月10日舉行，今季史無前例由「嘉應高昇」及「浪漫勇士」同膺香港馬王，「嘉應高昇」另奪最佳短途馬，「浪漫勇士」則榮獲最佳一哩馬、最佳中距離馬及最佳長途馬三個獎項。其他獎項方面，應屆打吡冠軍「白鷺金剛」獲最大進步馬匹及最佳四歲馬；至於「喜慶寶」則成為最佳新馬。值得留意的是，「白鷺金剛」和「喜慶寶」均曾赴從化訓練。

香港賽駒數量僅佔全球的0.7%，其中卻培育出不少頂級佳駟，近年尤以「嘉應高昇」及「浪漫勇士」成績最為突出，成功背後，訓練環境及配套實在功不可沒。

「浪漫勇士」在剛過去的馬季榮登「三冠王」後，今年6月22日被安排到從化馬場唞暑。

「浪漫勇士」到從化「唞暑」

除了「嘉應高昇」被安排到從化「秘密練兵」及休養，香港首匹在四個賽馬地區贏得一級賽的香港馬王「浪漫勇士」，在剛過去的馬季囊括三冠大賽全數三關，榮登「三冠王」。在經歷了極高強度、高壓力的連場賽事後，「浪漫勇士」於今年6月22日，被安排到從化馬場唞暑，這是牠首次到當地休養。

這匹八歲的超級賽駒於2021年獲馬主劉栢輝在香港國際馬匹拍賣會上以480萬港元投得，同年在港出道，一直居於沈集成在沙田的馬房，並獲其細心照顧。

沈集成表示，「浪漫勇士」抵埗不久，很快已適應新環境，心情也不錯。他指「浪漫勇士」在從化放假期間會在放草場休養，放鬆心情，也會使用水中步行機，盡情享受假期。