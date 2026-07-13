西醫戴港盛涉濫發過千張免針紙 控方專家指戴發出免針紙理由並不成立

76歲註冊男西醫戴港盛涉嫌於2022年6月至9月，向病人濫發過千張俗稱「免針紙」的新冠疫苗接種醫學豁免證明書，與另一名女商人同被控1項不誠實取用電腦罪，戴港盛另再被控洗黑錢等合共17項罪，案件今於區域法院續審。控方專家證人供稱，根據戴港盛案發時的筆記，相關病人雖然患有慢性疾病或感到胸口不適等，但如果情況穩定，而戴沒有作出更詳細檢查，病人也沒有對疫苗敏感的情況，他發出「免針紙」的理由並不成立。

專家指戴港盛沒足夠理據發出免針紙

控方今傳召專家證人、九龍中醫院聯網家庭醫學及基層醫療部顧問醫生李艷珠，指參考戴港盛的求診筆記等後，認為戴沒有足夠理據向相關病人發出「免針紙」。其中病人林映芝飲酒或咖啡後會感到心跳加快，戴的醫療記錄顯示其胸口不適和心悸等。李稱相關病徵並非禁忌症，需要進一步檢驗，而且相關筆記太簡單，戴發出免針紙「係無理由嘅」。

涉案求診筆記又顯示，病人雷靜靜患冠心病。李供稱，如果患有冠心病及曾經心肌梗塞，可獲暫緩接種疫苗，但患有冠心病並非一定不適合接種疫苗，「有慢性疾病更加鼓勵打針」，而雷求診時只是皮膚有紅腫，並無提及心臟有不適，她過去曾接觸科興疫苗，亦無對疫苗敏感的情況，故李認為並不構成發出免針紙的理由。

警方案發時曾派臥底警員到戴的診所調查，筆記分別指兩名警員患濕疹和牛皮癬，及報稱胸口痛。李供稱，如果慢性濕疹和牛皮癬沒有妥善控制，或可構成暫緩注射疫苗的原因，而她認為警員的情況不構成發出免針紙的原因，記錄中並沒有提及警員有敏感記錄，而胸口痛此病徵亦須進一步檢查。

除非情況不穩或未能控制否則無理由發免針紙

另外，病人劉啟南、余浩銘及徐志銘分別有肝酵素上升、糖尿病及懷疑淋巴問題及「三高」情況。李亦指需要更詳細檢查，除非情況不穩定或未能控制，否則發出免針紙的理由亦不成立。

被告戴港盛與楊璦瞳同被控1項目的在於使他們本人或他人不誠實地獲益而取用電腦罪，指2人於2022年2月10日與9月20日之間，首尾兩日包括在内，一同串謀欺詐醫務衞生局的職員，即不誠實地及虛假地表示或核證（i）上述醫健通（資助）系統中獲發「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」的人士經已接受醫療評估（ii）他/她有確切的醫學原因，對復必泰〔輝瑞〕和克爾來福〔科興〕有禁忌症；以及（iii）根據衞生署的「新冠疫苗接種醫學豁免證明書簽發指引」而輸入該系统的醫學理由，上述人士因健康原因不適合接種當時香港特別行政區所提供的新冠疫苗。戴港盛就此交替被控13項⽬的在於使其本⼈或他⼈不誠實地獲益⽽取⽤電腦罪。

戴港盛另被控3項洗黑錢罪，指其於2022年2月9日至9月20日，包括首尾兩日，在香港知道或有合理理由相信某項財產，即2個中國銀行帳戶的款項，分別為港幣7,165,300元和2,162,500元，以及現金總額港幣1,859,550元，全部或部份、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍處理該財產。

案件編號：DCCC1239/2023

法庭記者：王仁昌