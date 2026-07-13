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涉以假證件騙逾3百萬元 23歲女學生獲准以40.3萬元保釋候訊

社會
更新時間：12:31 2026-07-13 HKT
發佈時間：12:31 2026-07-13 HKT

23歲理大專業進修學院女學生涉嫌聯同他人，以偽造證件騙取逾3百萬元。女學生被控一項串謀以欺騙手段取得財產罪，今於東區裁判法院首次提堂，她暫毋須答辯。控方申請押後以待進一步調查，包括查看閉路電視、索取銀行文件等。主任裁判官張志偉押後案件至9月8日，期間被告獲准以3千元保釋金，及40萬元人事擔保金擔保外出，須遵守不得離港、不得接觸控方證人及宵禁令等條件。

被告王睿，被控於2026年5月30日至6月11日，首尾兩日包括在內，在香港與數名不知名人士串謀以欺騙手段，不誠實地向女子許小青展示偽造工作證，以取得許小青的港幣$3,094,297元，意圖永久地剝奪許小青的財產。

案件編號：ESCC1678/2026
法庭記者：雷璟怡

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