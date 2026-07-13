世界盃2026︱小學舉辦同樂日齊睇波 校長：為學生留下獨特童年回憶 請鍾志光到場因「結緣」？

將軍澳佛教志蓮小學原定凌晨舉辦「世界盃之夜」，其後因應家長及社會反應，改為昨日早上舉行日間親子同樂日，近300名師生家長齊見證阿根廷晉級四強。該校校長羅金源今早（13日）接受商台訪問，形容活動目的是為學生留下獨特童年回憶，亦相信已做到。

羅金源指，校方最初計劃招募60組家庭深夜觀賽，最終僅40組報名。不少家長反映凌晨不便上班，低年級孩童亦不適合捱夜，又笑言凌晨的活動，即使已答應前來亦可能有人「甩底」。校方為讓更多人參與，決定調整活動至日間。羅校長坦言不希望老師籌備心血白費，辦活動核心是為學生留下獨特童年回憶。

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學校不應只是一個「工作、上學」地方 冀增加大家歸屬感

活動邀得球評人鍾志光到場互動，羅校長表示由於有教職員在一次偶然機會下，與鍾結緣認識，對方一口答應赴校。現場有各式足球水杯等紀念品作為禮物，均由友人贊助，深受小朋友喜愛。羅校長笑稱孩童不追求貴重禮物，活動夠趣味性已足以令眾人開心。校內還設「射龍門」、懷舊紙上足球等六個攤位，傳遞簡單娛樂的快樂。

談及活動意義，羅金源表示現今社會節奏緊張，校園集體活動越發稀少，亦不希望學校對師生來說只是一個「工作」、「上學」的地方。本次活動旨在拉近師生、親子距離，最大收穫是凝聚各方人士，打造難忘共同回憶。校方未來大型賽事亦會繼續舉辦同類活動，盼此模式可供其他學校參考，讓學生愛上校園生活。