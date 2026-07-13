疑似呂方口角片段瘋傳 私隱公署：網民勿轉發、傳播片段 否則或違「起底」罪

網上日前瘋傳一段車廂鏡頭片段，片中主角疑似是藝人呂方，在乘搭網約車時因落車地點問題，與司機發生激烈口角。私隱專員公署日前表示，接獲一宗市民就相關錄影片段作出的投訴，公署已向相關社交平台發出停止披露通知，要求平台停止披露有關錄影片段。

助理個人資料私隱專員（法律）賴皓茵今早（13日）在商台節目重申，網民不應轉發或傳播有關片段，否則有機會觸犯「起底」相關罪行。

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片段可見，疑似呂方的男子與司機，就下車地點的爭拗，由最初的理論演變成以粗口互轟的火爆場面，司機在乘客落車一刻更疑似認出其藝人身份，直斥「死矮仔，我記得你啦」，引發網民熱烈討論。

賴皓茵指出，不會評論個別個案細節，但公署已就相關片段發出停止披露通知，原片段已經下架。至於若有網民「留底」相關片段，她亦呼籲大家不要轉發傳播，因為未經資料當事人同意下披露個人資料，對該人造成指明傷害或妄顧造成指明傷害，一樣會觸犯「起底」罪行。

在片段中的司機，所開的疑似是白牌網約車，可能存在違法載客取酬情況，被問及私隱公署會否跟進相關事宜，賴皓茵確認，有可能會將相關個案，轉交給有關當局進一步跟進。