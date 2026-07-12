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世界女排香港站打出魅力觀眾叫好 陳茂波主持擲毫 壓軸戰中國隊拼盡負2:3

社會
更新時間：23:01 2026-07-12 HKT
發佈時間：23:01 2026-07-12 HKT

一連五日在啟德體藝館舉行的「中國人壽（海外）世界女排聯賽香港2026」，正式完滿閉幕，今日除有財政司司長陳茂波主持擲毫儀式，星島新聞集團主席蔡加讚亦親自到場為球員打氣，觀看壓軸戰－中國對意大利，中國女排最後以2比3落敗。

中國人壽保險（海外）股份有限公司副總裁康樂女士表示，今屆世界女排聯賽香港站圓滿收官，六支世界勁旅、12場對決，讓人意猶未盡。場內歡呼聲排山倒海，場外世界女排的話題也成為熱點。今年的女排賽，看到了技戰術的對抗、亦看到團隊協作帶來的榮譽感，也感受到了香港的活力。競技體育呈現的不僅是比賽的輸贏，也能夠讓觀眾激活能量、釋放自我，運動對人的激勵和塑造，有時候會超越想象。

她又指出，這七年來，集團對賽事的支持不斷升級——從最初的冠名，逐步拓展為市民提供專屬體驗、向社區贈送門票等。本月更為市民打造專屬「排球訓練營」，邀請中國女排名將現場指導，讓大家近距離感受排球的魅力。同時，他們向40間學校贈送門票，累計已惠及124間學校，讓更多青少年有機會親身感受國際頂級賽事的氛圍。未來該公司將繼續積極支持更多大型國際賽事落戶香港，為盛事經濟和體育產業注入更多動力。

今年總決賽前最後一站的賽事，於上周三（8日）一連五日在啟德體藝館舉行，共有中國、意大利、加拿大、多明尼加共和國、比利時及烏克蘭六支勁旅參賽。

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