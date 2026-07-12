鄭秀文啟德主場館答謝會圓滿落幕 極簡無舞台設計顯世界級視聽實力

樂壇天后鄭秀文（Sammi）一連三晚於啟德主場館舉行的答謝會今晚（12日）圓滿落幕。雖然舞台場地因調整一度令歌迷擔憂，但憑藉製作團隊的創意、啟德體育園的頂尖場館配套，以及Sammi百分之二百的誠意演出，以超簡約的「無舞台」設計呈獻震撼視聽盛宴，不僅讓全場樂迷熱血沸騰，更完美展現啟德主場館這個香港新一代國際盛事地標的世界級硬件及營運實力。

極簡無舞台設計 凸顯專業聲學配套

答謝會主辦方今次突破傳統，以超簡約舞台設計回歸音樂本質，亦凸顯了啟德主場館世界級設施的優勢。在強勁的音響系統、專業聲學設計及國際級技術支援下，即使採用極簡舞台佈局，仍能將Sammi極具感染力的聲線和細膩情感，完美傳遞至場館每個角落，為樂迷帶來媲美國際頂級演唱會的沉浸式體驗。

頂級音響燈光 奠定香港國際盛事地標

本次演出最令歌迷讚嘆的，莫過於主辦方精心設計的節目安排，以及啟德主場館所提供的頂級演出環境。由主辦方團隊親自操刀的音響佈局，充分利用場館的空間優勢與先進硬件，呈現極具穿透力與層次感的音色；配合沉浸式燈光效果與高規格技術配套，成功營造震撼而細膩的演出氛圍。

Sammi在演出中狀態大勇，夥拍多位重量級嘉賓帶來高潮迭起的演出。在「無舞台」挑戰之下仍能呈現如此高規格製作，堪稱年度業界標竿。這次答謝會的圓滿成功，不僅印證幕後團隊的專業與誠意，更再次彰顯啟德主場館具備世界級硬件及營運實力，充分展現其作為香港新一代國際盛事地標的魅力。