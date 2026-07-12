共創明Teen x 入境處青少年領袖團 千人參觀海洋公園 加深認識保育

「共創明『Teen』計劃×入境事務處青少年領袖團——千人海洋探索之旅2026」今日（12日）舉行，邀請青少年免費參觀海洋公園。勞福局局長孫玉菡致辭時鼓勵同學把握計劃提供的機會，努力自我增值，為未來追夢打好基礎。他又提到，今年除了「共創明『Teen』」計劃的學員外，還有入境處青少年領袖團團員參加，期望兩群年輕人能多多交流，建立友誼。

郭俊峯：助同學擴闊眼界 培養勇於嘗試態度

入境處處長郭俊峯表示，今次學習體驗有助同學擴闊眼界，培養勇於嘗試和積極探索的態度，為未來拓展更多可能。他續指，活動安排學員製作大熊貓黏土作品，期望他們享受創作樂趣的同時，加深對保育的認識。

東區青年交流促進會主席陳德銘則認為，帶學生來海洋公園有特殊意義，因計劃會在人生規劃、能力提升及理財規劃三方面培育青年，而參觀活動緊扣這三個目標。他指學生可近距離觀賞海洋生物，學習保育知識，拓展個人眼界，為日後人生規劃奠定基礎。

對軍事有興趣參加步操隊

已參加入境處青少年領袖團3年的李同學表示，印象最深刻的是參加步操隊，透過學習中式步操學會自律，「步操的時候就算腿很癢，也不能抓」。他憶述，當初是因為對軍事感興趣而加入步操隊，實際參與後亦對軍事及紀律部隊有更多認識，透露未來有意投考入境處，認為透過領袖團已對相關工作有一定認識，相信能夠勝任。

他又分享指，在領袖團認識了很多新朋友，例如有一位步操隊的朋友與他就讀同一所學校，兩人參加步操隊後才變得熟悉。至於今天的海洋公園體驗，李同學稱參觀了以往未有仔細遊覽的地方，印象最深刻是看企鵝，覺得很可愛。

胡同學則與幾位朋友一同參加領袖團，入團後參加各種參觀活動，例如到入境事務學院了解入境處工作範疇及歷史，對紀律部隊有更深入認識，未來亦考慮向相關方向發展。她分享指，今年暑假會花一半時間參加青少年領袖團活動，其餘時間則參加交流團等。她認為暑假安排非常充實，「不會讓我在家游手好閒，不知道在做甚麼。」

記者：周育瑩

攝影：陳浩元