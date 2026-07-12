發展局：推展多項具體措施促進「城鄉共融」 第四季申請撥款推先導計劃

今年財政預算案建議撥款2億元推出「北都城鄉共融基金」先導計劃，鼓勵非政府組織和相關團體推展鄉郊旅遊項目，為鄉村帶來經濟動力。發展局正計劃推展多項具體措施促進「城鄉共融」，包括容許新界豁免管制屋宇全棟或部分樓層作食肆、零售商店或旅館為經常准許用途，以鼓勵鄉村經濟。

正策劃「新田時光步道」串連名勝

發展局局長甯漢豪在網誌表示，為了落實這些目標，政府建議推展多項具體措施，包括活化歷史建築與打造文化徑。土木工程拓展署正策劃新田科技城的「新田時光步道」，串連大夫第、文氏宗祠等名勝，同時亦計劃活化擁有70年歷史的粉嶺蔬菜產銷合作社龍躍頭收集站，而其他即將完成及將會進行的工作則包括活化古洞北新發展區內的「楊園」、修復和改善河套區發展西面連接路旁的惇裕渡頭。

預留公共空間舉辦傳統節慶活動

北都辦助理秘書長廖昭穎表示，政府正為北都發展制訂《北部都會區城鄉共融指引》，確立提升提升鄉村的生活質素與經濟、促進城市與鄉郊互動、傳承鄉村文化、永續發展及共享共贏五大目標。期望政府推行的項目能起到示範作用，鼓勵團體申請擬議「先導計劃」的資助，修復及活化一些私人擁有的特色鄉村建築，以推廣鄉郊旅遊和促進「城鄉共融」。

此外，政府會在新發展區與鄉村之間的緩衝地帶預留公共空間，用作興建融合城鄉概念的休憩用地，讓鄉村有更多地方舉辦打醮、舞龍舞獅、盆菜宴等傳統節慶，使珍貴的非物質文化遺產得以在更好的環境和場地中傳承。

試行放寬「鄉村式發展」地帶規劃限制

在活化鄉鎮方面，廖昭穎表示，參考內地活化古鎮及鄉村經驗後，政府計劃在燕崗和河上鄉兩條鄉村試行放寬「鄉村式發展」地帶的規劃限制，容許新界豁免管制屋宇全棟或部分樓層作食肆、零售商店或旅館為經常准許用途，以鼓勵鄉村經濟。為便利落實，發展局與消防處會在今年內推出易明、易執行的消防與牌照指引，真正做到「拆牆鬆綁」。

擬第四向立法會申請撥款推行「先導計劃」

甯漢豪表示，政府計劃在今年第四季向立法會財務委員會申請撥款推行「先導計劃」，並將於今年內正式推出「先導計劃」及公布《北部都會區城鄉共融指引》。

新界鄉議局主席劉業強歡迎政府建議推出「先導計劃」，形容是一個「思維突破與務實支持」的里程碑。他指今次2億元基金不僅是實質的財政支援，更釋放了一個重要訊息，新舊社區並非對立，而是可以透過資源共享達致共贏。