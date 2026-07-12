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醫委會改革︱政府：雙非兒腦癱案秘書處有不必要延誤 涉事職員已交公務員局處理

社會
更新時間：15:02 2026-07-12 HKT
發佈時間：15:02 2026-07-12 HKT

政府提出循五大方向改革醫委會，立法會大會日前首讀、二讀《條例草案》，以改革醫委會組成、優化處理申訴機制、配合提升專業水平及醫生人手供應。醫衞局指出，過往醫委會改革有些不到位，批評過往大家只是「口號式」說一句「醫醫相衛」，產生一種「只要增加業外委員，就能解決所有問題」的誤解。

批「醫醫相衛、增業外委員」只是口號

至於拖延16年的「雙非腦癱嬰案」，當局表示非常佩服涉事病人黎遠建的父母。至於醫委會秘書處當中有否人員失職，當局承認，過程中的確有不應出現延誤的地方，透露相關秘書處人員已交由公務員事務局跟進，若有失責，該局會根據程序作處理。

對於外界關注的醫委會業外委員比例，醫委局強調，31%是為香港量身制訂，並不能盲目或選擇性地仿傚單一外地例子，例如完全沒有業外委員的新加坡，或業外委員佔一半但委員會規模極小的英國。局方直言「周圍咁去抄唔一定啱香港使」，須全面考慮醫委會的複雜功能。

具醫療專業衞生署首長級官員 將領導醫委會秘書處

當局又強調，今次改革包括取代現行的初步偵訊委員會將改為「醫務調查組」，透露將增加具備專業醫療背景的調查員，取代目前主要由做行政的公務員負責工作。當局指，調查員將被賦予法定權力，可傳召證人及索取文件；衞生署首長級、的官員，則會作為秘書處的領導角色，以加快調查。

為杜絕拖延，改革將在調查和研訊階段設立明確的時間指標。當局提到，在研訊階段，若相關人士未能在指定時限內提交資料，將面臨「重罰」，以確保程序嚴肅性。而在調查階段，若超出時限，則需提交解釋。醫衞局預期在新機制下，醫療投訴的處理時間中位數有望從目前超過三年半，大幅縮短至約兩年半。

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