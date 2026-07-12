DSE放榜日記得帶遮！天文台料連落9日雨 7.15有驟雨及狂風雷暴 雨勢有時頗大

DSE放榜2026︱2026年香港中學文憑試（DSE）即將在周三（7月15日）放榜。同學們除了要準備身份證、成績單、證件相和證書等，今年放榜更謹記要帶備雨傘。天文台今日（12日）表示，一道廣闊低壓槽會在隨後一兩日靠近華南沿岸，本周中期該區有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。

放榜日間中有驟雨及幾陣狂風雷暴

根據天文台九天天氣預報，周三DSE放榜日大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，初時部分地區雨勢較大，市區氣溫介乎26至30度。而從明日（13日）起將一連九日有雨，活躍西南氣流會在本周後期至下周初為廣東沿岸帶來驟雨。

本港地區下午及今晚天氣預測天晴。下午酷熱，但局部地區有驟雨。吹和緩西南風。展望明日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。隨後兩三日驟雨增多及有狂風雷暴，星期二及星期三雨勢有時頗大。

DSE放榜︱倘天文台發黑雨 考評局將延遲發放成績

萬一放榜時遇上惡劣天氣，考評局會作出特別安排：

早上6時：如果8號或以上熱帶氣旋警告、黑色暴雨警告信號或「極端情況」公布正在這時生效

考評局會延遲發放成績，網上查閱成績及SMS都會延遲。

下午1時或之前：如果8號熱帶氣旋警告、黑色暴雨警告信號或「極端情況」公布被取消

學校可在取消2小時後，到考評局灣仔辦事處或荃灣評核中心領取成績通知書，而學校考生應向學校了解相關安排。

至於自修生或夜校考生，則可在信號取消2小時後，在網上查閱成績。在信號取消3小時後

考評局會向預先提供SMS手機號碼的考生發出載有成績的SMS。

下午1時後：如果8號熱帶氣旋警告、黑色暴雨警告信號或「極端情況」公布被取消

發放成績、網上查閱成績及SMS發放成績的安排，將延遲一天，即在7月16星期四)進行。

*考生應留意考評局網站、DSE App、電視及電台的最新資訊。

九天天氣預測。天文台網站截圖