世界盃2026︱挪威激戰英格蘭 逾百球迷凌晨4點排隊蓮香樓睇波 有人見狀即走「返屋企叫外賣」

世界盃今早（12日）上演挪威對英格蘭的八強大戰，最終英格蘭憑祖迪比寧咸梅開二度，加時以2:1擊敗挪威。由於大戰於清晨5時「開波」，不少球迷選擇到有直播賽事的上環蓮香樓觀賽，有球迷形容「飲茶都可以睇波，氣氛好到！睇到好肉緊」。

挪威對英格蘭︱逾百人凌晨排隊等入酒樓

大批球迷更於凌晨3時許到酒樓門口排隊等入場「霸靚位」，不過由於人客眾多，據網上片段可見，排隊人龍逾百人，一度沿禧利街排至轉角的干諾道中及文華里。而酒樓內部亦水泄不通，逼滿來觀賽的茶客，現場氣氛熱烈，多人在入球一刻興奮跳起，飲茶之餘也飲啤酒慶祝。

有球迷見狀即閃：即刻返屋企叫外賣

不過有球迷分享，本來希望趕及早上9時的另一場阿根廷對瑞士的八強賽事，故一早起身到到蓮香樓排隊，但到場時不單止發現太多人，提供「Walk-in」一樓區域的電視機尺寸很細，坦言「就算入到去，都望唔到電視機，放棄！」，他隨即決定折返「即刻返屋企！叫外賣」，又表示回家後「好彩睇到美斯角球」。

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茶樓冀世界盃「茶市睇波」增兩成生意

上環蓮香樓昨晚（11日）已在社交平台公布英格蘭對挪威的賽事安排，指未能訂座的客人可以在凌晨4時起到一樓「Walk in」，而賽事結束後店方將進行全場深層清潔，持續為客人提供舒適整潔的環境，屆時請各位即時結帳，並依照現場職員的指引有序離場。

蓮香樓早在上月已宣布，為迎接2026年世界盃盛事，中環蓮香樓將於賽事期間直播精彩賽事，店內設有大型屏幕LED直播2026世界盃焦點賽事。顧客可於店內一邊享用傳統粵式點心與茗茶，一邊觀賞世界頂級足球對決，讓客人於舒適懷舊的環境中投入足球狂熱。負責茶樓設計及市場推廣的總監王智賢早前表示，這是茶樓首次舉辦「茶市睇波」，期望世界盃期間能為茶樓帶來約兩成的生意增長。

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