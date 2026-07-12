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DSE放榜2026︱天文台：低壓槽發展成熱帶氣旋仍存相當大變數 料周二三大驟雨及狂風雷暴

社會
更新時間：17:05 2026-07-12 HKT
發佈時間：17:05 2026-07-12 HKT

熱帶氣旋巴威的外圍下沉氣流正為廣東地區帶來普遍晴朗的天氣。

天文台今午（12日）5時發特別天氣提示，指與廣闊低壓槽相關的對流雲團正影響南海中部。預料該低壓槽會在未來一兩日逐漸靠近華南沿岸。低壓槽上可能有低壓區發展，而低壓區是否會進一步發展成熱帶氣旋仍存在相當大的變數。受該低壓系統影響，星期二及星期三（7月14日及15日）廣東沿岸有大驟雨及狂風雷暴。天文台會密切監察其發展及動向，市民請留意天文台的最新天氣消息。

分區氣溫
分區氣溫
九天天氣預報
九天天氣預報

本港地區今日天氣預測，天晴，日間酷熱，市區最高氣溫約34度，新界再高一兩度。稍後局部地區有驟雨。吹和緩西南風。

展望明日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。隨後一兩日天氣不穩定，間中有驟雨及雷暴。

熱帶氣旋巴威會在今日及未來一兩日橫過華東並逐漸減弱，其外圍下沉氣流會在今日繼續為廣東帶來晴朗及極端酷熱的天氣，而高溫亦可能觸發驟雨。預料一道廣闊低壓槽會在隨後數日為南海北部及華南沿岸帶來不穩定天氣，該區有驟雨及雷暴。

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