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逾300人參加青少年外交家頒獎典禮 鄧炳強勉勵同學謹記三個心貢獻社會

社會
更新時間：18:06 2026-07-11 HKT
發佈時間：18:06 2026-07-11 HKT

青少年外交學院今日（11日）於中文大學李兆基樓舉行青少年外交家地區團隊畢業及中小學競賽頒獎典禮，主題為「弘揚中華 青築外交」，典禮吸引逾300名嘉賓、青少年、家長和教育工作者參與，並由保安局局長鄧炳強主禮，同場亦發布新作《大道之行 --青少年外交家2024/25校際競賽作品文集》一書，以推廣愛國及外交素養教育。

勉同學謹記「三個心」：愛國、世界大局及奮鬥心 更好服務社會

鄧炳強致辭時表示，今早出席香港五年計劃有關於安全的諮詢會，會上強調安全、青少年參與、國家強大、自信以及愛國之心，這些特質在外交上都十分重要。

他續指，若一個國家缺乏軍事、文化實力，則難擁有強外交，而中國除軍事實力外，亦擁有強大的文化實力，同時推動共同富裕、人類命運共同體。他藉此勉勵同學需謹記「三個心」：愛國、世界大局、奮鬥的心，並應用在學習及社會上，更好地服務社會。

港青從小培養具備語言能力及國際視野至關重要

學院發起人梁賀琪在致辭時表示，香港在一國兩制下有獨特地位，它是對外窗口及橋樑，因而要勝任超級聯繫人的角色，香港青年從小培養具備語言能力及國際視野是至關重要。她亦提及，繼香港成功誕生首位載荷專家後，盼在各界的支持下，香港不久將來也能培育出第一位「港產外交官」。

當日上午舉行各項競賽的總決賽，當中「未來盃」香港小學校際辯論比賽，以香港對接十五五規劃下的角色為題讓三間小學辯論升級產業、加強融合或者推動留學吸納人才哪一項優先對香港更有利。結果，由聖若瑟小學奪冠。主辦方指，他們的論辯和所提方案均緊密呼應國家「十五五規劃」，並致力讓香港於當中扮演更重要的角色。

模擬國際會議暨外交解難挑戰賽則以「國際森林經濟發展——貿易·氣候，生物多樣性的跨國協作」為模擬會議題目，讓中學生扮演外交官探討如何將中國近年增綠成就，推廣予國際參考，助全球可持續發展。

本年度(2025/26)共舉辦了五項競賽，吸引了來自 150 多間中小學，超過 1500 名學生參與。

實習記者：歐翔泰

攝影 : 汪旭峰
 

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