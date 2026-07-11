香港科技園園區科企勇奪LEAP East創業大賽季軍 逾30間園區企業參展 三天錄逾1500場商務配對

香港科技園公司（科技園公司）園區企業美農機器人（MEINONG ROBOT）在 LEAP East Rocket Fuel East 初創創業大賽奪得季軍，得獎者不單可與全球投資者對接，更可獲得總值高達10,000 美元非股權的獎金，加速業務拓展。另一園區公司引正基因（GenEditBio）亦擊敗500多間企業，晉身六強決賽。

逾30間園區公司參展 促成1500多場商務配對

LEAP East 首度進軍亞太區並落戶香港，匯聚來自世界各地的科技領袖、投資者、政策制定者及創科企業。科技園公司作為LEAP East的獨家「創科生態夥伴」，於7月8日至10日，聯同逾30間園區公司參展，促成1,500多場商務配對。

科技園公司展區以「Gateway to the NEXT」為主題，展示來自23間園區公司，涵蓋生命健康科技、綠色科技及可持續發展、智慧城市及城市科技，以及人工智能、數據及機械人技術四大重點領域的創新解決方案，共錄得到訪人次超過3,000。

黃秉修：香港已在世界創科舞台站穩陣腳

香港科技園公司行政總裁黃秉修先生表示：「LEAP East 首個海外版圖選擇落戶香港，為創科界帶來三個啟示：一、香港已成為全球創科企業進軍國際的未來大門——這既是對香港創科生態多年累積的肯定，更意味着香港能夠主動串聯中東資本、亞太市場與中國內地供應鏈，成為真正意義上的『創科樞紐』；二、中東和新興市場是創科企業下一階段的戰略目標——憑藉當地智慧城市、綠色能源及AI基建等龐大應用場景，加上沙特『Vision 2030』所驅動的強烈轉型需求，這些市場為香港科企提供了前所未見的增長機遇；三、香港創科正釋放顯著的國際影響力——從科技園管理層和園區公司參與全球論壇和討論、擔任獨家『創科生態夥伴』，到兩家園區企業躋身國際初創大賽六強，其中一家更贏得季軍，均印證香港已在世界創科舞台站穩陣腳。」

另外，科技園公司行政總裁黃秉修先生、首席創科生態發展總監柯志成先生、首席物業及資產總監麥善鳴女士及人工智能及數據總監冼超舜博士，亦登上主舞台及多個專題論壇，就科技園公司創科生態圈、生物健康科技、智慧城市及人工智能等重點領域分享策略性見解，促進國際交流，啟發更多突破與合作機遇，進一步提升科技園公司於全球創科生態圈的影響力。

科技園公司於今屆LEAP East 亦積極推動初創企業與投資者對接。活動前一日，科技園公司聯同Minds by Animoca Brands 於香港科學園合辦「Build East: Agentic AI Demo Day and Tour」，讓 LEAP East 的國際投資者及初創企業親身體驗香港最大的創科生態圈，深化跨區域交流與合作。